Redéfinir l’histoire des tréponèmes à travers les génomes précolombiens du Brésil

Inclusion et éthique

Les études génétiques sur les maladies humaines anciennes mettent en lumière la façon dont les populations passées ont prospéré et ont fait face aux problèmes de santé, ce qui peut susciter des inquiétudes telles que la stigmatisation due à des maladies ou à des problèmes de droits et de justice parmi les personnes vivant aujourd’hui. Les injustices historiques, la colonisation et la dépossession ont souvent compliqué la capacité des communautés autochtones à affirmer et à maintenir leurs droits territoriaux dans un cadre juridique ou administratif. Il est donc crucial de prendre en compte, outre les aspects scientifiques, également les perspectives des communautés et des personnes vivantes (autochtones) lors de la réalisation de ce travail.55.

Nous étudions ici les restes humains d’individus totalement anonymes décédés il y a plus de 1 000 ans et enterrés dans le site archéologique de Jabuticabeira II, dans la municipalité de Tubarao, dans l’État de Santa Catarina, au Brésil. Ce site a été fouillé par P. de Blasis et son équipe56, financé par la Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). et un permis de recherche a été obtenu auprès de l’Institut national brésilien du patrimoine historique et artistique (IPHAN), selon la correspondance 1793/2019 GAB PRESI-IPHAN du processus 01506.000720/2019-65 de K. Santos Bogia. L’utilisation des échantillons des restes pour cette étude a également été approuvée par P. de Blasis, conservateur des collections Jabuticabeira II au Musée d’archéologie et d’ethnologie de l’Université de Sao Paulo. Les restes humains ont été conservés, étudiés et échantillonnés par SE et son équipe de l’Université de Sao Paulo jusqu’en 2016, puis au Musée d’histoire naturelle de Vienne.

Les territoires et sites qui s’étendent sur le Rio Grande do Sul, Santa Catarina et Paraná sont inhérents à l’héritage ancestral des communautés Kaingang, Guarani et Xokleng (également appelées « peuple du Soleil » ou « groupe côtier »), qui vivent toujours dans la région aujourd’hui. Ces sociétés ont non seulement utilisé la région pour se mobiliser et migrer à la recherche de nourriture, mais elles ont aussi traditionnellement parcouru des distances importantes, laissant une trace d’empreintes culturelles, notamment dans le domaine des pratiques funéraires. Dans une étude précédente57, des échantillons de cinq des individus exhumés à Jabuticabeira II ont été étudiés, révélant une certaine affinité génétique avec les Kaingang (un groupe de langue Ge du sud du Brésil). Cependant, à notre connaissance, les Kaingang ne sont pas considérés comme des descendants directs des sociétés sambaqui, et ils ne s’identifient pas non plus aux personnes qui habitaient autrefois à Jabuticabeira II ou ne demandent pas leurs restes. Enfin, des recherches à l’Instituto Socioambiental (https://www.socioambiental.org/; pour la défense de la diversité socio-environnementale brésilienne, y compris les droits autochtones) déclare que la région autour de Jabuticabeira II ne fait partie d’aucune réserve autochtone et qu’il n’y a pas non plus de revendications de groupes pour les droits territoriaux de cette région ou pour les vestiges archéologiques de ce site ( P. de Blasis, communication personnelle).

Les processus dégénératifs, résultant souvent de contextes de marginalisation, de conflit et de déplacement, témoignent de l’impact des relations historiques des groupes autochtones avec les colonisateurs et les envahisseurs. Les afflictions et les maladies dont souffrent ces groupes ont des ramifications historiques et environnementales d’une importance notable, justifiant une reconnaissance et un examen explicites. Concernant une éventuelle stigmatisation des communautés locales (autochtones) et des personnes atteintes du béjel, il faut souligner que cette maladie contagieuse est une maladie endémique, pour la plupart non sexuellement transmissible, courante dans les régions chaudes où les gens vivent en contact étroit les uns avec les autres, n’ont pas besoin de vêtements particulièrement couvrants et de partager des ustensiles. Aujourd’hui, le bejel, qui peut conduire à la stigmatisation en raison de blessures défigurantes, est particulièrement présent dans les communautés de la Méditerranée orientale et de l’Afrique de l’Ouest ayant un accès limité aux soins médicaux modernes. Bien que l’Organisation mondiale de la santé soit consciente de l’importance des mesures prises pour éradiquer le béjel dans le monde depuis 1949 (WHA2.36 Béjel et autres tréponématoses (https://www.who.int/publications/i/item/wha2.36)), la maladie n’est pas considérée comme un problème de santé publique actuel au Brésil, comme c’est le cas dans d’autres pays.58,59. Cela contraste avec les prévalences élevées de maladies sexuellement transmissibles telles que le VIH et la syphilis vénérienne, qui affectent les communautés autochtones du Brésil (Em São Paulo, ação em aldeias promove Debate e testagem rápida de HIV e Sífilis — Fundação Nacional dos Povos Indígenas (http://www.gov.br/funai/pt-br/assuntos/noticias/2019/em-sao-paulo-acao-em-aldeias-promove-debate-e-testagem-rapida-de-hiv-e- sifilis)). Il convient toutefois de noter que, dans le contexte archéologique, rien n’impliquait que les peuples préhistoriques de Jabuticabeira II atteints de tréponématose locale auraient été victimes de discrimination à leur époque et dans leur culture.

De plus, les descriptions culturellement insensibles dans les articles de recherche en paléogénomique constituent un sujet de préoccupation éthique.60. Pour garantir la discrétion, nous avons sélectionné les expressions potentiellement insensibles ou discriminatoires dans le manuscrit. Plus important encore, nous avons bénéficié de l’aide inestimable d’E. Krenak, responsable de Cultural Survival pour le Brésil, militant autochtone et doctorant à l’Université de Vienne, pour analyser de manière critique nos textes et fournir des conseils sur l’utilisation éthiquement correcte et équitable de la terminologie.

Informations archéologiques

Les sambaquis de la région de Laguna

Un sambaqui est le type de site archéologique le plus répandu sur la côte brésilienne : un amas de coquillages ou un amas de coquillages construit par l’homme, de dimensions variables, situé dans des zones riches en ressources telles que les lagons, les mangroves ou les estuaires. Les sambaquis sont constitués de sédiments inorganiques, de coquilles de mollusques, de débris alimentaires et de matière organique mélangés dans des stratigraphies complexes associées à des fonctions domestiques et/ou funéraires.61. Plus de 1 000 sambaquis sont cartographiés le long des 7 500 km de côte brésilienne et datés entre 7 500 et 1 000 ans. pb61,62. Des recherches archéologiques récentes suggèrent que ces populations construisant des amas coquilliers étaient sédentaires, avec une subsistance marine abondante et stable, l’horticulture et une forte croissance démographique.61,63rituels funéraires élaborés64 et appropriation du paysage56.

Site de fouilles de Jabuticabeira II

Jabuticabeira II (UTM 22 J − 0699479E ; 6835488 S) est un amas coquillier de taille moyenne (400 × 250 × 10 m de hauteur), installé sur une paléodune et situé dans la région de Laguna, la zone de plus forte densité de sambaquis du sud. Côte brésilienne, à 3 km de la Laguna do Camacho, l’une des nombreuses sources d’eau associées à un système géologique de lagon-barrière formé au cours de l’Holocène (Fig. 1). Jabuticabeira II, construit sur une période de près de 1 000 ans, est l’un des 65 sambaquis cartographiés autour du système lagunaire. Ce grand nombre d’établissements et leur histoire d’occupation qui se chevauchent chronologiquement attestent d’une occupation assez dense et d’intenses interactions des constructeurs de sambaqui entre 7 500 et 900 années calibrées (année calibrée). pb56. Selon des études stratigraphiques, Jabuticabeira II est le résultat de rituels funéraires progressifs accumulés au fil des siècles. Bien que Jabuticabeira II n’ait pas été complètement fouillée, 204 sépultures contenant les restes de 282 individus ont été exhumées d’un puits de 373 m.2 zone64. Datations au radiocarbone de la stratigraphie de Jabuticabeira II56,64 suggèrent une longue période d’occupation entre 1214 et 830 cal avant JC et 118-413 cal. annonce ou 3137-2794 à 1860-1524 année cal. pb (2σ), à peu près conforme aux datations au radiocarbone du matériel osseux des quatre individus de cette étude, allant de 350 cal avant JC à 573 calories annonce.

Les restes humains du sambaqui de Jabuticabeira II ont été retrouvés dans des sépultures simples, doubles et multiples, dispersées en groupes. Les squelettes récupérés étaient pour la plupart incomplets, évitant les estimations catégoriques de l’âge et du sexe ou d’autres découvertes ostéologiques. Le modèle d’inhumation était étroitement fléchi et suggérait un traitement intentionnel du corps avant l’internement. La petite taille des tombes suggérait que les corps avaient déjà subi une dessiccation ou une décomposition des tissus mous, mais pas suffisamment pour produire une désarticulation complète (les os des mains et des pieds ont été retrouvés articulés). De nombreuses sépultures proviennent de profils et sont incomplètes. Les os de plusieurs individus sont tachés d’ocre rouge65une pratique courante dans les sites archéologiques de l’État de Santa Catarina66,67. Les offrandes sont courantes dans les contextes funéraires sambaqui et comprennent des ornements fabriqués avec du matériel faunique et des outils lithiques sous une large gamme de formes, des débris aux outils polis et aux zoolithes, avec des différences de fréquence d’occurrence selon les différents sites et strates.68. L’offrande la plus courante à Jabuticabeira II était le poisson.

Au total, 99 individus Jabuticabeira II, avec ou sans altérations osseuses évocatrices d’une infection, ont été examinés pour déterminer leur teneur en ADN pathogène. 37 échantillons ont été jugés positifs à l’ADN tréponémique lors du dépistage initial et quatre échantillons ont fourni suffisamment de données pour T. pallidum reconstruction du génome (tableau supplémentaire 1).

Analyse paléopathologique des tréponématoses

Les analyses bioarchéologiques ont montré des résultats compatibles avec une croissance démographique croissante et une densité de population élevée à Jabuticabeira II, notamment des fréquences élevées de marqueurs de stress non spécifiques.69 et le stress occasionnel du nourrisson70mais aucune preuve de traumatisme associé à des conflits interpersonnels concernant les ressources ou le territoire69.

Il existe cependant des preuves de maladies systémiques transmissibles à Jabuticabeira II et dans d’autres sambaquis brésiliens locaux.30. Onze 14Les dates obtenues par spectrométrie de masse avec accélérateur C obtenues directement auprès des individus vraisemblablement affectés par la tréponématose suggèrent que ces maladies sont très anciennes sur la côte est de l’Amérique du Sud, avec une période comprise entre 6 300 et 500 ans BP. Parmi les cas tréponémiques possibles d’après l’analyse ostéologique, trois provenaient de Jabuticabeira II. Cependant, ceux-ci ne chevauchaient pas les individus fournissant les preuves génétiques détectées dans cette étude.

Informations sur les particuliers

Individuel 41A-L2.05-E4,…