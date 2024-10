Redéfinir l’entretien du jardin avec la précision et la durabilité du robot tondeuse Lymow One

L’entretien de la pelouse semble souvent une tâche ardue, surtout lorsqu’il s’agit de terrains inégaux, d’herbe dense ou de vastes cours. La tondeuse robot Lymow One introduit une nouvelle ère d’entretien du jardin, axée sur la fiabilité, la précision et l’efficacité. Construit avec une technologie révolutionnaire et une construction robuste, il vise à simplifier l’entretien de la pelouse sur les terrains vastes et difficiles.

Concepteur : Lymow

Cliquez ici pour acheter maintenant : 1 899 $ 2999 $ (1 100 $ de rabais). Dépêchez-vous, il n’en reste que 21/470 ! Plus de 1 120 000 $ récoltés.

Le système de coupe LyCut : coupe efficace et polyvalente

Au cœur du Lymow One se trouve son système de coupe breveté LyCut. Ce système innovant présente une largeur de coupe généreuse de 16 pouces et une hauteur de coupe réglable allant de 1,2 à 4 pouces, s’adaptant à différents types et longueurs d’herbe. S’écartant des disques de coupe traditionnels, il utilise désormais des lames de déchiquetage à double plaque avec des ventilateurs à grande vitesse pour une éjection efficace de la tonte, garantissant des performances constantes et ininterrompues.

Fonctionnant à une vitesse impressionnante de 6 000 tr/min, la tondeuse coupe l’herbe efficacement, laissant une finition propre et uniforme. Propulsé par un moteur de 300 watts avec une puissance maximale de 1 200 watts, le Lymow One est conçu pour affronter les terrains difficiles et l’herbe dure sans compromettre les performances.

Maîtriser le terrain avec des bandes de roulement à chenilles

Les tondeuses robotisées sont souvent confrontées à des paysages inégaux et à des obstacles, mais la Lymow One relève ces défis de front grâce à ses bandes de roulement à chenilles. Inspirées des chenilles de chars, ces bandes de roulement offrent une stabilité et une traction exceptionnelles, permettant à la tondeuse de franchir des pentes aussi raides que 100 % (45 degrés) et de surmonter des obstacles jusqu’à deux pouces de hauteur.

Un plateau de coupe articulé monté à l’avant présente une conception flottante qui s’adapte au terrain, qui offre une excellente finition de tonte sur des surfaces variées. Ce plateau flottant permet à la tondeuse de s’adapter aux terrains changeants, garantissant un contact constant et une coupe de qualité. De plus, la conception du plateau le rend facile à entretenir, minimisant le besoin d’ajustements ou de réparations fréquents tout en protégeant les lames contre les dommages potentiels pendant le fonctionnement.

Navigation de précision avec la technologie LySee Multi-Fusion

Un aspect important du Lymow One est son système de navigation avancé. La tondeuse atteint une précision centimétrique pendant le fonctionnement en combinant la localisation RTK-GNSS avec le VSLAM binoculaire. Ce haut niveau de précision élimine le besoin de câbles périphériques traditionnels, rationalisant le processus de configuration et garantissant que la tondeuse reste dans les zones désignées.

La technologie des capteurs multi-fusion intègre la reconnaissance sémantique et la perception de la profondeur, permettant à la tondeuse de contourner intelligemment les obstacles tels que les arbres, les meubles d’extérieur et même les animaux domestiques. Amélioré par des capteurs à ultrasons et des capteurs de pare-chocs, le Lymow One évite habilement les collisions, favorisant ainsi un fonctionnement sûr dans des environnements complexes.

Contrôle convivial avec intégration d’applications intelligentes

La gestion de l’entretien de la pelouse se fait sans effort grâce à l’application intelligente compagnon de Lymow One. Les utilisateurs peuvent planifier des sessions de tonte, définir des zones interdites et surveiller la progression de la tondeuse en temps réel directement depuis leurs appareils. L’application fournit un journal de travail complet détaillant toutes les activités de tonte et proposant des mises à jour sur l’état de la machine.

Si la batterie de la tondeuse s’épuise pendant le fonctionnement, elle retourne automatiquement à sa base de chargement et reprend la tonte là où elle s’était arrêtée une fois rechargée. L’inclusion de la technologie de détection de pluie garantit que la tondeuse se replie sur sa base en cas d’intempéries, protégeant ainsi la machine et la pelouse des dommages potentiels.

Des fonctionnalités de sécurité sont également intégrées à l’application. La fonction de géolocalisation envoie des alertes immédiates en cas de mouvement non autorisé ou de falsification, tandis que le suivi GPS permet aux utilisateurs de surveiller l’emplacement de la tondeuse à tout moment, offrant ainsi une tranquillité d’esprit contre le vol.

Conçu pour la durabilité et la sécurité

Construit avec une coque monobloc en alliage d’aluminium moulé sous pression pour une résilience accrue, le Lymow One est conçu pour résister à diverses conditions météorologiques, notamment la pluie, la chaleur et les terrains accidentés. Son indice de résistance à l’eau IPX6 garantit des performances fiables même par temps loin d’être idéal.

La sécurité est primordiale dans la conception du Lymow One. Il est doté d’un garde-boue breveté qui dépasse les normes de sécurité internationales, minimisant ainsi le risque de contact accidentel avec les lames. Un mécanisme d’arrêt instantané de la lame arrête immédiatement le mouvement de la lame lorsque la tondeuse est éteinte ou reçoit une commande d’arrêt. Des mesures de protection supplémentaires sont en place pour protéger les enfants et les animaux domestiques, ce qui en fait une option familiale pour l’entretien des pelouses.

La tondeuse est alimentée par une batterie LiFePO4, choisie pour sa sécurité, sa durabilité et sa longue durée de vie allant jusqu’à 1 500 cycles de recharge. Cette batterie offre jusqu’à trois heures de fonctionnement par charge, permettant à la tondeuse de couvrir environ 0,57 acres (2 300 m²) par charge. Avec environ trois charges par jour, la tondeuse peut couvrir environ 2 acres (7 000 m²) de surface de tonte par jour.

Adopter une nouvelle norme en matière d’entretien des pelouses

La tondeuse robot Lymow One offre une solution complète aux défis courants en matière d’entretien des pelouses. Sa combinaison du système de déchiquetage efficace à double plaque LyCut, des bandes de roulement à chenilles conquérantes sur le terrain et de la technologie de navigation précise LySee réduit l’effort manuel et le temps traditionnellement requis pour l’entretien du terrain.

Conçu pour gérer une variété de paysages, des pelouses plates aux terrains irréguliers parsemés d’obstacles, le Lymow One offre des performances et une fiabilité constantes. Ses fonctionnalités intelligentes et sa capacité de tonte exceptionnelle en font un choix avant-gardiste pour ceux qui recherchent une approche pratique de l’entretien de la pelouse.