Redéfinir l’art moderne dans le monde musulman

Artiste conceptuel né à Karachi Rachid Araeenc’est Islam et modernisme encourage les artistes et les érudits musulmans à s’inspirer de l’histoire islamique des idées relatives à la modernité au lieu d’un discours eurocentrique. L’auteur basé à Londres jongle entre la philosophie, la religion, une brève critique de l’esthétique hégélienne et l’art abstrait sous un seul titre, en prenant uniquement le soi-disant « monde arabe » comme point de référence de l’érudition et de l’art islamiques. En conséquence, le livre est une lecture opportune et nécessaire, mais aussi déroutante et encombrée.

Ingénieur de formation, Araeen est l’un des pionniers du minimalisme en Grande-Bretagne et co-fondateur de la revue d’art Troisième texte. Ses sculptures et peintures géométriques des années 1960 aux années 80 ont mis en avant la présence d’artistes de la diaspora pakistanaise largement rendus invisibles par la scène artistique britannique. Les critiques d’art occidentaux de l’époque ne parvenaient pas à concilier ses expressions d’identité en tant qu’artiste musulman pakistanais intéressé par l’art minimal et géométrique. Depuis, il a été très critique à l’égard des études occidentales qui ignorent l’éthos spirituel et philosophique de l’Islam, qui a influencé l’art moderne créé dans les cultures islamiques.

Rasheed Araeen, « Summertime – The Regent’s Park » (2017), acier thermolaqué, 76 x 72 x 72 pouces (photo de Justin Piperger)

Araeen se tourne de manière concise vers une formidable recherche islamique sur la modernité, comme les œuvres du poète et philosophe indien Muhammad Iqbal, l’écrivain suisse Titus Burckhardt et des versets du Coran, au lieu de la littérature eurocentrique dominée par les auteurs chrétiens. Il écrit : « Le problème principal est le modernisme eurocentrique et son histoire, qui peut être résolu en redéfinissant le modernisme et en réécrivant son histoire. Comment y parvenir alors que le modernisme eurocentrique persiste dans sa domination du monde de l’art avec toutes ses institutions » ?

Il suggère de remédier à ce problème de deux manières. Premièrement, les lacunes de la philosophie islamique et de l’histoire du savoir qui résultent d’une ignorance délibérée ou inconsciente doivent être comblées par les universitaires et les praticiens contemporains. Deuxièmement, il faut créer des institutions qui promeuvent la recherche « libérant » l’art des régions musulmanes de son « asservissement à l’Occident ». A titre d’exemple de cette dernière, il cite la Biennale de Sharjah aux Émirats arabes unis. Araeen cite le cas de l’influent artiste moderne pakistanais Anwar Jalal Shemza, qui a commencé à travailler en Grande-Bretagne à la fin des années 50 au sein d’une scène artistique qui entretenait une incompatibilité entre le modernisme et les œuvres d’artistes non occidentaux influencés par les écritures islamiques.

Des problèmes dans le texte surviennent lorsqu’Araeen ne prend pas en compte les nuances d’identité qui peuvent ne pas dépendre des croyances religieuses personnelles. De plus, en présentant l’Asie de l’Ouest et l’Afrique du Nord comme les précurseurs de l’Islam, il ne prend pas en compte les autres traditions artistiques musulmanes, notamment celles de l’Asie du Sud et de l’Afrique de l’Ouest. Les histoires complexes du Pakistan, de l’Inde et du Bangladesh, qui comprennent de multiples identités religieuses et littératures historiques, sont largement absentes du livre. De plus, considérer uniquement l’érudition islamique dans une zone géographique revient inévitablement à isoler les lignées intellectuelles bouddhistes, hindoues, jaïnes et autres liées entre elles, s’informant les unes les autres et coexistant dans la même région depuis des millénaires.

Islam et modernisme est une polémique lisible et provocatrice sur les crises philosophiques et esthétiques actuelles de l’art du monde islamique. Bien qu’ils regorgent d’opportunités d’études plus approfondies, ses arguments ne parviennent pas à s’épanouir sous la forme d’une étude approfondie. Notre premier problème à résoudre doit être l’exclusion de l’art des communautés musulmanes « non arabes ». Il est alors possible d’évaluer la pertinence des études modernistes eurocentriques pour l’art non occidental.















Rasheed Araeen, « Presque abstrait no. 8″ (1968), huile sur carton, 19,29 x 23,62 pouces (photo de Justin Piperger)



Rasheed Araeen, « Presque abstrait no. 8″ (1968), huile sur carton, 19,29 x 23,62 pouces (photo de Justin Piperger) Rasheed Araeen, « Presque abstrait no. 8″ (1968), huile sur carton, 19,29 x 23,62 pouces (photo de Justin Piperger)

Islam et modernisme de Rasheed Araeen (2022) est publié par Grosvenor Gallery et disponible en ligne.