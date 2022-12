Redéfinir la romance pour l’ère virtuelle

Son dernier article, « Virtuellement amoureux : le rôle de l’anthropomorphisme dans les relations amoureuses virtuelles », publié dans le Journal britannique de psychologie socialedécrit trois expériences examinant les effets de «l’anthropomorphisation» du partenaire virtuel.

Les résultats étaient mitigés. Lorsqu’un joueur anthropomorphisait l’agent, la relation semblait plus authentique. Ils se sentaient également mieux et étaient plus susceptibles de désirer une relation réelle avec l’agent. Mais dans une dernière expérience au cours de laquelle 104 joueuses ont rencontré des acteurs masculins attrayants par la suite, il n’y avait aucune corrélation entre la façon dont les femmes voyaient leur relation virtuelle et la façon dont elles interagissaient avec les acteurs masculins.

Pourtant, cette amélioration de l’humeur est une raison suffisante pour étudier le processus, car “il a un fort potentiel pour améliorer nos relations dans le monde réel”, déclare Koike. Ce type de recherche “pourrait aider à réduire la solitude et à améliorer le bien-être”.

Son article récent s’appuie sur elle Étude 2020 dans la revue PLOS Un intitulé « Quels facteurs incitent les gens à jouer à des jeux vidéo romantiques ? » Parmi ces facteurs, il y a une voix humaine et même un toucher, qui est simulé (classé G) dans certains jeux en utilisant, par exemple, une manette Wii pour caresser les cheveux de quelqu’un ou une planche d’équilibre pour le massage.