En tant que passionnée de mode, la Fashion Week de Paris a toujours été pour moi la saison la plus excitante de l’année. C’est l’époque où les marques et designers renommés ; comme Dior, Chanel, Miu Miu et bien d’autres dévoilent leurs collections, fruit d’une année de travail minutieux et de créativité.

Plus tôt ce mois-ci, du 26 septembre au 3 octobre, le monde a regardé les marques présenter leurs collections printemps et été 2024. Le public de ces défilés de mode est composé de rédacteurs de magazines, d’acheteurs, de clients fidèles et de personnalités influentes des médias, notamment des influenceurs de la mode.

Cette année, lors de la Fashion Week de Paris, une personne en particulier a volé la vedette à son look sans maquillage : Pamela Anderson. Mieux connue pour son rôle emblématique dans la série télévisée « Baywatch », ses apparitions dans le magazine Playboy, son activisme et sa vie personnelle au début des années 90 en tant qu’épouse de Tommy Lee, Anderson a fait la une des journaux et suscité des discussions sur sa décision de partir. sans maquillage.

Pour un Interview Vogue France « Préparez-vous avec moi », alors qu’elle se préparait pour le défilé Vivienne Westwood, elle a révélé qu’elle ne comptait pas sur des « gestionnaires » ou une « équipe glamour ». Elle a mentionné qu’au début, elle n’était pas allée à Paris avec l’intention de ne pas se maquiller, mais que c’était quelque chose qui lui était venu à l’esprit alors qu’elle essayait ses vêtements. Elle a décidé que les vêtements devaient attirer toute l’attention et parler, et que la vraie beauté venait de l’intérieur.

Elle a soutenu que courir après la jeunesse et se conformer aux normes de beauté décrites dans les magazines ne mènerait qu’à la déception et à la tristesse. Elle a souligné qu’à son âge, elle ne devrait pas se soucier de l’opinion des autres ; elle devrait être elle-même sans vergogne. Au lieu de passer des heures dans un fauteuil de maquillage et de coiffure, elle préférait explorer la ville et savourer la vie.

À un moment où l’examen de l’apparence est intense, elle est arrivée visage nu et a laissé tout le monde stupéfait par sa beauté naturelle. Elle a fait la une de nombreux magazines de beauté et de mode, certains soutenant sa décision de ne plus se maquiller, tandis que d’autres la scrutaient. “J’ai l’impression que c’est juste de la liberté, c’est un soulagement”, a déclaré Anderson, ajoutant que c’était la plus heureuse qu’elle ait jamais été dans sa peau.

En tant qu’étudiant dans la vingtaine, je me mets souvent une immense pression pour conserver une apparence impeccable et laisser systématiquement une première impression positive. C’est comme si s’habiller et se maquiller revenait à porter une armure, et je suis prêt à relever les défis de la journée. Voir Pamela se lancer en toute confiance dans un look sans maquillage sur l’une des scènes de mode les plus prestigieuses au monde est tout simplement inspirant. C’est un rappel que nous pouvons accepter la liberté d’être nous-mêmes, de nous tenir fièrement dans notre peau et de nous libérer des limites des attentes sociétales.