Redéfini » – Samsung Global Newsroom

La direction de Samsung Networks partage la vision de la 5G pour la transformation du réseau ; dévoile les dernières avancées de la technologie 5G alimentées par des logiciels et des chipsets internes

Samsung Electronics a partagé aujourd’hui sa vision de la 5G et ses dernières innovations en matière de réseau à «Réseaux Samsung : redéfinis», un événement virtuel au cours duquel l’équipe de direction de Samsung Networks a présenté un aperçu des réalisations notables de Samsung en matière de 5G et des nouvelles solutions favorisant la transformation du réseau.

Lors de l’événement, Samsung Networks a souligné les développements clés de son expansion mondiale, qui comprend la livraison de plus de quatre millions de radios compatibles 5G dans le monde. Samsung s’est concentré sur la façon dont il fait progresser la virtualisation pour piloter les réseaux de nouvelle génération et est à la pointe de l’innovation radio 5G en intégrant ses radios aux derniers chipsets internes de l’entreprise.

« Nous sommes ravis de discuter des possibilités infinies de la technologie sans fil, alors que nous poursuivons notre voyage vers la 5G et ouvrons la voie à la prochaine phase de la 5G », a déclaré Paul (Kyungwhoon) Cheun, président et chef des activités de réseau chez Samsung Electronics. « La vision 5G de Samsung consiste à rassembler la meilleure expertise mondiale et les meilleures connaissances techniques qui peuvent aider les opérateurs et les consommateurs à tirer pleinement parti des avantages de la 5G. Nous sommes reconnaissants envers nos clients et partenaires de nous avoir rejoints dans cette aventure et nous sommes impatients de franchir de nombreux autres jalons 5G ensemble. »

Voici les principaux domaines d’avancement que la direction de Samsung Networks a couverts lors de l’événement virtuel :

Virtualisation

La virtualisation d’un réseau entier, du réseau d’accès radio (RAN) au cœur, offrira de multiples avantages aux opérateurs, apportant une plus grande efficacité, évolutivité et flexibilité dans la gestion du réseau, ainsi que des mises à niveau plus faciles grâce à des implémentations logicielles. Les réalisations récentes de vRAN incluent les solutions suivantes :

Samsung vRAN a virtualisé tous les éléments d’une unité de bande de base. S’appuyant sur des années de R&D, Samsung a déployé le premier RAN 5G commercial entièrement virtualisé du secteur livré de bout en bout (Link). Récemment, la société a démontré sa capacité à prendre en charge les vitesses multi-gigabit des radios Massive MIMO sur des serveurs COTS (Link), montrant comment les performances de la technologie vRAN sont désormais proches de celles des solutions matérielles personnalisées.

Samsung vCore est construit avec une architecture conteneurisée native du cloud, permettant une automatisation opérationnelle tout en garantissant des performances optimisées. Avec une adaptabilité et une évolutivité élevées, Samsung 5G vCore permet aux opérateurs de réseau de lancer rapidement de nouveaux services et de les mettre à niveau selon les besoins de l’entreprise. Depuis l’introduction de son premier cœur virtualisé en 2015, la société a commercialisé avec succès le premier vCore 5G non autonome (NSA) au monde et franchi une étape importante en termes de capacité de traitement des données sur son cœur 5G autonome (SA) (Link).

Solutions de gestion de réseau aider à optimiser l’efficacité opérationnelle des réseaux virtualisés. Samsung Cloud Orchestration, connu sous le nom de SCO, coordonne un processus entièrement automatisé de déploiement et d’optimisation du réseau. Le gestionnaire de tranches de réseau de Samsung prend en charge la gestion simplifiée des ressources de tranche, tandis que l’analyse basée sur l’IA fournit une analyse intelligente des performances du réseau.

Radios 5G

Samsung est le pionnier de la technologie 5G pour prendre en charge les solutions RAN depuis plus d’une décennie, par le biais de la recherche, de la normalisation et du déploiement commercial de ses solutions 5G hautement compétitives. Les nouveaux développements sont :

Chipsets internes : Samsung maintient son leadership dans la recherche et le développement de chipsets, avec une gamme élargie de nouveaux chipsets, dont un 3rd génération RFIC, 2sd modem 5G de génération et puce intégrée DFE-RFIC (Link), dans le cadre de l’initiative de l’entreprise visant à favoriser des solutions 5G compactes et efficaces, mais néanmoins hautement performantes.

Nouvelles solutions : Samsung continue d’étendre sa gamme de radios 5G. La société a récemment dévoilé sa radio à large bande (Link) prenant en charge 400 MHz de bande passante en milieu de bande, et conçue pour aider les opérateurs à conduire des déploiements plus flexibles et plus rentables. Sont également introduits les Unités 5G Compact Macro et bande de base de nouvelle génération, ainsi que son nouveau Une antenne radio (Link), une solution qui offre un facteur de forme plus compact avec intégration d’antenne, offrant une efficacité d’installation et de déploiement simplifiée.

Réseaux privés

Samsung a la capacité de créer des réseaux privés fiables et sécurisés, en tirant parti de son portefeuille complet de solutions. Les solutions 5G de pointe de la société offrent une épine dorsale résiliente aux réseaux 5G privés, introduisant des cas d’utilisation tels que des usines intelligentes (Link) et un système de surveillance vidéo 4K en temps réel (Link). Samsung fournit également des solutions PS-LTE de bout en bout, des équipements réseau aux applications et appareils. La société alimente le premier réseau PS-LTE national conforme au 3GPP au monde en Corée (Link) et a réalisé la démonstration du premier appel vidéo MCPTX de l’industrie sur une plate-forme cloud (Link).

Vision d’avenir 6G

Dans le cadre de son panorama des réseaux, Réseaux Samsung : redéfinis partage la vision de la technologie 6G de Samsung et du monde qu’elle contribuera à créer. Samsung garde une longueur d’avance dans la préparation des nouvelles générations de technologies sans fil. La société a dirigé la recherche et le développement de la 5G avant même les déploiements de la 4G et se prépare déjà à la 6G. Désormais, l’entreprise est prête à accélérer l’innovation 6G, en apportant des expériences hyper-connectées aux utilisateurs (Link). Samsung a récemment exploré le potentiel de l’application du spectre Terahertz (THz) pour les communications sans fil 6G, démontrant une liaison sans fil de bout en bout à 140 GHz à l’aide d’une solution de formation de faisceau entièrement numérique (Link).

Samsung a été le pionnier de la livraison réussie de solutions 5G de bout en bout, notamment des chipsets, des radios et des cœurs. Grâce à la recherche et au développement continus, Samsung pousse l’industrie à faire progresser les réseaux 5G avec son portefeuille de produits leader sur le marché, des solutions RAN et Core entièrement virtualisées aux solutions de réseau privé et aux outils d’automatisation alimentés par l’IA. La société fournit actuellement des solutions de réseau aux opérateurs mobiles qui offrent une connectivité à des centaines de millions d’utilisateurs à travers le monde.