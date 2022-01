Redeem Tlang rejoint l’Odisha FC en prêt du FC Goa

L’Odisha FC, club de la Super League indienne (ISL), a annoncé mercredi la signature de Redeem Tlang du FC Goa pour un prêt d’une saison. La moitié de la saison ISL est terminée et Redeem jouera pour l’Odisha FC pour le reste de la saison. Issu de l’académie des jeunes de Shillong Lajong, l’attaquant Redeem n’a pas eu beaucoup de temps de jeu depuis son arrivée au FC Goa.

Au cours de la saison 2021-22 en cours, Redeem n’a joué que 39 minutes en tant que remplaçant dans un match. La saison dernière, Redeem a disputé 13 matchs dans toutes les compétitions et marqué un but. Il a disputé 10 matchs en ISL et trois en Ligue des champions de l’AFC. Dans la Coupe Durand en pré-saison, Redeem a fait cinq apparitions et a marqué un but.

Redeem avait pris de l’importance lors de la Shillong First Division League 2013 , le deuxième niveau de la structure de la ligue de football de Shillong, où il avait marqué des buts pour le plaisir de son club, obligeant l’entraîneur Singto à le faire entrer dans l’équipe senior. Il a fait ses débuts professionnels pour Shillong Lajong dans la I-League le 28 octobre 2013 contre Churchill Brothers au Nehru Stadium. il a remplacé Seikhohau Tuboi à la 78e minute alors que Shillong Lajong a fait match nul 2-2. Il a marqué son premier but en équipe senior pour Lajong lors de la raclée 4-0 de Salgaocar lors de la Coupe de la Fédération 2014.

Redeem a ensuite passé neuf ans à Lajong, y compris ses années de jeunesse.

Redeem a ensuite été prêté au NorthEast United FC par Shillong Lajong pour la saison inaugurale de l’ISL. Il n’a fait qu’une seule apparition, remplaçant lors d’une victoire 3-0 contre Chennaiyin.

Redeem a ensuite rejoint Northeast de façon permanente au début de la saison 2018-19. Il a marqué son premier but dans l’ISL contre le Bengaluru FC lors d’une victoire 2-1. Il était un habitué de la saison, faisant 19 apparitions sur l’aile.

Il a marqué son premier but en 2019-20 contre le nouveau Odisha FC lors d’une victoire 2-1 pour son équipe. Son deuxième but de la saison est venu contre le FC Goa depuis le bord de la surface dans ce qui s’est avéré être une impasse 2-2 le 1er novembre 2019.

« Je pense que Redeem est un bon ajout à l’équipe. C’est un joueur avec de l’expérience dans l’ISL. Redeem est un joueur rapide, avec de bonnes capacités dans les deux jambes. Il peut jouer dans la zone offensive et en dehors de celle-ci. C’est bien pour nous d’apporter son expérience et sa compétitivité à l’équipe. Nous sommes heureux de l’avoir à bord », a déclaré l’entraîneur Kino.

« Je suis très heureux et excité d’être ici et de rejoindre les Juggernauts. Je vais tout donner pour le club », a déclaré Redeem à son arrivée.

Le conseiller de l’Odisha FC, Rohan Sharma, a déclaré qu’il voulait faire venir Redeem de NorthEast United la saison où le FC Goa l’a signé. Maintenant que Redeem avait rejoint les Juggernauts, il a dit qu’il était excité.

« J’ai toujours adoré Redeem. Je me souviens à la fin de la saison 2019-2020 du Coach Gombau et je l’ai personnellement appelé pour faire pression sur lui pour qu’il vienne à l’OFC. Mais au final, il a choisi le FCG. Je suis ravi de l’accueillir enfin à l’OFC, c’est un joueur de qualité absolue ! », a-t-il déclaré.

Il a également remercié le staff technique du FC Goa pour « avoir travaillé rapidement et de manière transparente afin de faciliter cet accord ».

