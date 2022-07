Redécouvrir la génération australienne de réalisatrices rebelles

Dans les premiers instants du premier long métrage de Gillian Armstrong, «Ma Brillante Carrière» (1979), une jeune femme aux taches de rousseur et aux cheveux fauves se tient sur le seuil de sa maison dans l’arrière-pays australien et déclare : « Chers compatriotes, quelques lignes pour vous dire que cette histoire va être tout au sujet de moi.” La femme est Sybylla, jouée par une jeune et fougueuse Judy Davis, et elle rêve d’une longue et fructueuse carrière d’écrivain – l’amour, le mariage, la maternité et toutes les autres attentes de la société soient damnés.

Les paroles de Sybylla auraient tout aussi bien pu être le cri de ralliement de toute une génération de réalisatrices australiennes, qui avaient attendu des années pour raconter leurs propres histoires. Leur œuvre provocante et éclectique fait l’objet de Les femmes pionnières du cinéma australienune série fascinante qui s’est ouverte la semaine dernière au Museum of the Moving Image, dans le Queens, NY

“My Brilliant Career”, qui a propulsé Armstrong sur le devant de la scène mondiale, a été le premier long métrage réalisé par une Australienne en plus de 40 ans. En 1933, «Deux minutes de silence », le quatrième et dernier long métrage des trois sœurs McDonagh – Isabel, Phyllis et Paulette – avait clôturé une ère brève mais florissante du début du cinéma australien dans laquelle les femmes avaient été actives en tant que productrices et réalisatrices. (La série MoMI comprend le film de 1929 “The Cheaters”, le seul long métrage des sœurs McDonagh pour lequel une copie existe encore.)