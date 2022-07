Redditor “fait de la contrebande” d’argent nord-coréen en le cachant dans des chaussettes, ce qui inquiète Internet

Il est indéniable que la Corée du Nord reste un mystère pour plusieurs personnes à travers le monde. Sa restriction stricte sur les médias et le tourisme est responsable de la même chose. Cependant, le pays est récemment devenu le sujet de discussion sur Reddit après qu’un utilisateur a récemment partagé une photo d’une monnaie nord-coréenne, qu’il prétendait avoir fait sortir clandestinement du pays. Maintenant, l’image montrant un billet de 5 000 wons mettant en vedette l’ancien dirigeant nord-coréen Kim Il Sung, a laissé les utilisateurs intrigués.

Pour ceux qui ne le savent pas, Kim Il Sung était le grand-père de l’actuel dirigeant Kim Jong-un et le fondateur de la Corée du Nord. Suscitant une discussion parmi les utilisateurs de Reddit, le message a jusqu’à présent recueilli plus de 74 000 votes positifs sur le forum. La photo a été révélée après que John de Nouvelle-Zélande l’ait postée il y a 6 jours via son compte. Tout en informant qu’il a visité le pays avec le régime répressif il y a quelques années, l’utilisateur a écrit dans la légende : “J’ai échangé cela avec un chauffeur de bus local et je l’ai caché dans mes chaussettes en sortant”.

Inutile de dire que le message a suscité une énorme curiosité parmi les internautes, car la section des commentaires a été inondée d’innombrables questions liées au pays. Un utilisateur a commenté: “D’accord, personne n’a demandé, alors je le ferai. Qu’avez-vous échangé ?” Répondant à l’utilisateur, John a écrit: «J’ai échangé 10 billets de la même valeur que nous avons échangés pour les utiliser à la boutique touristique. Les autres notes n’avaient pas le visage du leader dessus et il était heureux de 10x son argent pour le commerce. Rares sont ceux qui ont visité le pays eux-mêmes et ont partagé leurs expériences. Un autre a commenté: « J’y suis allé il y a environ 12 ans. Un tel endroit étrange à visiter. Je suis curieux – quand vous êtes arrivé, avez-vous pris le métro qui était incroyablement profond sous terre ? Et y avait-il un petit garçon qui chantait dans le métro ? Je me suis demandé depuis ma toute première nuit là-bas si cela avait été mis en scène. Appelant la nation très secrète une “ville fantôme”, un troisième utilisateur a recommandé d’explorer le pays Google Earth, qui vous permettra d’explorer l’impressionnante infrastructure qui s’y trouve.

