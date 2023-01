Redditor démystifie le faux mème qui disait que Kareena avait assisté au premier mariage de Saif

Après que Saif Ali Khan et Kareena Kapoor Khan se soient mariés lors d’une cérémonie privée à l’hôtel Taj Palace à Mumbai le 16 octobre 2012, l’article est devenu viral disant que Kareena a assisté au mariage de Saif à l’âge de 10 ans et l’a même félicité. Cependant, maintenant, après plus d’une décennie plus tard, un utilisateur de Reddit a déclaré que tout cela était un mensonge qui a été choisi par de nombreux portails d’information. S’adressant à Reddit, la personne a écrit: «Démystifier le faux mème de Saif Kareena. Kareena n’a pas rencontré Saif quand elle avait 10 ans.”

Dans le message, l’utilisateur a mentionné que Said et Amrita se sont enfuis pour leur mariage et que même leurs parents n’étaient pas présents pour le mariage. Donc, logiquement parlant, il n’est pas question que Kareena soit là. C’était une blague qui a été choisie par de nombreux médias et qui a blessé les sentiments.

“Cela a apparemment blessé de nombreux fans de Saif-Kareena qui qualifient cela d’irrespectueux et de mauvais goût. Nous voulons juste informer nos lecteurs que l’incident n’a jamais eu lieu, c’est une blague lancée par quelqu’un qui voulait se moquer de l’écart d’âge entre le couple”, lit-on dans le post.

Jetez un oeil au poste:

Le message est maintenant devenu viral et irrite les gens. “Les nouvelles sur la réunion de Kareena saif quand 10 sont récentes parce que les portails d’actualités publient à ce jour des articles sur cela, la clarification est ancienne parce que littéralement personne ne capte les vraies nouvelles”, a écrit un utilisateur de Reddit. Une autre personne a écrit: “Bien sûr, c’est un blague mais Kareena avait 10-11 ans quand Saif s’est marié pour la première fois.” Voici quelques réponses :

Quelle est votre opinion sur la même chose ?

