La société de réseaux sociaux Reddit a annoncé dimanche qu’elle achèterait la plate-forme de courtes vidéos Dubsmash, devenant ainsi la dernière entreprise à se développer dans un espace dominé par la société chinoise TikTok. Les conditions financières de l’accord n’ont pas été divulguées, mais une porte-parole de Reddit a déclaré que l’acquisition était basée sur une combinaison de liquidités et d’actions. Le succès de TikTok de ByteDance a incité de nombreuses entreprises de médias sociaux à ajouter des services de courtes vidéos à leurs plates-formes, avec Snapchat déployant Spotlight en novembre et Facebook lançant Instagram Reels plus tôt cette année.

Reddit a déclaré dans un article de blog que l’accord donnerait à ses utilisateurs, qui peuvent déjà télécharger et diffuser des vidéos, un accès aux outils d’édition et de création de courtes vidéos de Dubsmash. La société basée à San Francisco a ajouté que Dubsmash maintiendrait sa propre plate-forme et sa propre marque. Toute l’équipe de Dubsmash, y compris les co-fondateurs Suchit Dash, Jonas Drüppel et Tim Specht, rejoindra Reddit.