Reddit a retiré de sa plate-forme un subreddit’r / donaldtrump ‘pro-Donald Trump populaire, à la suite de violences au Capitole américain à Washington DC, la semaine dernière. Avant l’interdiction, le groupe sous-Reddit comptait plus de 50 000 membres avec une image de Donald Trump déguisé en Oncle Sam avec la légende «POTUS vous veut à DC le 1/06/21». Le développement intervient après que d’autres géants des médias sociaux comme Facebook et Twitter aient suspendu le compte officiel du président américain (le mandat se termine le 20 janvier) en raison du risque d’incitation à la violence. Notamment, Reddit en juin 2020 avait supprimé un autre forum de sous-reddit « r / The_Donald » pour avoir violé ses conditions de service au milieu des manifestations de Black Live Matter aux États-Unis. Le forum en ligne comptait plus de 790 000 membres.

Dans une déclaration à TechCrunch, un porte-parole de Reddit a déclaré que la plate-forme interdit les contenus qui encouragent la haine ou encouragent la violence contre des groupes de personnes ou d’individus. « Conformément à cela, nous avons contacté de manière proactive les modérateurs pour leur rappeler nos politiques et leur offrir un soutien ou des ressources selon les besoins. Nous avons également pris des mesures pour interdire la communauté r / donaldtrump en raison de violations répétées de la politique ces derniers jours concernant le violence au Capitole américain », ajoute le communiqué.

Pendant ce temps, d’autres sociétés de médias sociaux ont agi rapidement pour sévir contre Trump et certains de ses éminents partisans de droite à la suite de l’incident à Washington DC qui a entraîné la mort de cinq personnes. Le président américain avait utilisé à plusieurs reprises Twitter, Facebook et d’autres plateformes pour affirmer que sa défaite aux élections du 3 novembre était due à une fraude électorale généralisée. Il avait exhorté ses partisans à venir à Washington et à marcher sur le Capitole pour protester contre le résultat des élections.

En particulier, Google, Apple et Amazon ont suspendu la plate-forme de médias sociaux Parler de leurs magasins d’applications et de leur service Web pour ne pas avoir empêché la propagation de publications incitant à la violence. La plateforme de micro-blogging inspirée de Twitter compte plusieurs partisans de droite et pro-Trump. Snapchat a également suspendu indéfiniment le compte du président Trump après avoir retiré son profil de la fonction Discover en juin 2020, à la suite de la manifestation Black Live Matter.