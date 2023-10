Les utilisateurs des médias sociaux ont critiqué Ranveer Singh pour avoir raconté exactement la même histoire de rencontre avec Anushka Sharma et Deepika Padukone sur Koffee With Karan.

Ranveer Singh et Deepika Padukone sont récemment apparus dans le premier épisode de l’émission populaire Koffee With Karan Saison 8 de Karan Johar. En parlant à l’animateur, le couple a parlé de leur relation et de leur mariage, et a même partagé des détails sur leur mariage.

Cependant, les internautes ont critiqué Ranveer pour avoir raconté la même histoire à propos de sa rencontre avec son ex-petite amie, Anushka Sharma, et Deepika Padukone dans la même émission. Dans le premier épisode de la série, Ranveer a raconté comment il a rencontré Deepika de manière dramatique chez le cinéaste Sanjay Leela Bhansali à Mumbai. Ce qui a attiré l’attention de tout le monde, c’est que Ranveer a raconté la même histoire de rencontre avec Anushka Sharma lorsqu’il est apparu dans la série avec elle.

Les utilisateurs des réseaux sociaux l’ont critiqué pour avoir « copié-collé » l’histoire. L’un d’eux a écrit : « Fondamentalement, c’est un Playboy… et comme les autres playboys, il a une série de répliques qu’il appliquait à chacune des autres filles de sa vie… et Anshuka Sharma. est une femme très intelligente avec un caractère standard qui n’accepte pas ce genre de comportement….. et là je ne suis pas fan d’Anshuka et je n’aime pas non plus Ranveer…. c’est comme si le comportement de cet homme me rappelle à propos de mon ex… et des phrases qu’il utilise pour moi.

pas moyen que Ranveer raconte exactement la même histoire de sa rencontre avec Deepika pour la première fois que précédemment à propos de sa rencontre avec Anushka pic.twitter.com/IJdNvbqmAs – (@hmmbly) 26 octobre 2023

Le deuxième a déclaré: “Mdr, c’est définitivement l’un des moments les plus excitants.” Le troisième a dit : “c’est tellement embarrassant mdr.” Le quatrième a dit : « Hame toh pehle se salut pata hai inka pyar nahi dikhawa hai, yeh log jitna chipaye duniya ko pata chal salut jayega dono relation ouverte moi hai aur apne apne partenaires ke sath khush hai. Ek Anushka ka salut réaction sahi tha ek barrage. Un autre a dit : « couper, copier, coller ». L’un des trolls a écrit : « Pas question pour Ranveer de raconter exactement la même histoire de sa première rencontre avec Deepika que celle de sa rencontre avec Anushka. »