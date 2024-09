Reddit rend les protestations à l’échelle du site pratiquement impossibles

Reddit donne à son personnel beaucoup plus de pouvoir sur les communautés de sa plateforme. À partir d’aujourd’hui, les modérateurs de Reddit ne pourront plus changer si leur sous-reddit est public ou privé sans soumettre au préalable une demande à un administrateur de Reddit. La politique s’applique à l’ajustement de tous types de communautésce qui signifie que les modérateurs devront également demander à passer de l’état sûr au travail à l’état non sûr au travail.

En exigeant l’approbation de l’administrateur pour les changements, Reddit supprime un levier utilisé par de nombreuses communautés pour protester contre les changements de prix des API de l’entreprise l’année dernière. En devenant privée, la communauté devient inaccessible au public, rendant la plateforme moins utilisable pour le visiteur moyen. Et c’est en partie la raison du changement.

« La possibilité de modifier instantanément les paramètres du type de communauté a été utilisée pour briser la plate-forme et violer nos règles », Laura Nestler, vice-présidente de la communauté Reddit, qui s’appelle Go_JasonWaterfalls sur la plate-forme, écrit dans un article sur r/modnews. « Nous avons la responsabilité de protéger Reddit et d’assurer sa santé à long terme, et nous ne pouvons pas permettre des actions qui causent délibérément des dommages. »

L’année dernière, des milliers de subreddits sont devenus privés pour protester contre les modifications apportées à la tarification de l’API de Reddit, qui ont forcé la fermeture de certaines applications et communautés. Le fait de devenir privé s’est avéré efficace pendant les manifestations pour faire une déclaration et sensibiliser l’opinion. Mais il a également bloqué le contenu que les utilisateurs de Reddit auraient pu créer dans l’espoir qu’il reste public. (Devenir privé a également aggravé les recherches sur Google.)

Pendant les manifestations, Reddit a envoyé des messages aux modérateurs des communautés protestataires pour leur dire qu’il les supprimerait de leurs publications à moins qu’ils ne rouvrent leurs sous-reddits. Il a également noté publiquement que le passage à NSFW (Not Safe For Work), un outil utilisé par les modérateurs pour ajouter des frictions à l’accès à un subreddit et pour rendre le subreddit inéligible à la publicitén’était « pas acceptable ».

Plus d’un an après les manifestations, Reddit est pratiquement revenu à la normale. Mais il semble que l’entreprise estime toujours qu’elle doit apporter des changements pour protéger la plateforme.

« Alors que nous effectuons ce changement pour garantir que les attentes des utilisateurs concernant l’accès à une communauté ne changent pas soudainement, les protestations sont autorisées sur Reddit », écrit Nestler. « Nous souhaitons avoir votre avis lorsque vous pensez que Reddit prend des décisions qui ne sont pas dans le meilleur intérêt de vos communautés. Mais si une protestation franchit la limite et nuit aux redditors et à Reddit, nous interviendrons.

Reddit indique qu’il examinera les demandes visant à rendre les communautés privées ou NSFW dans les 24 heures. Pour les communautés plus petites ou plus récentes – comptant moins de 5 000 membres ou datant de moins de 30 jours – les demandes seront approuvées automatiquement. Et si une communauté souhaite restreindre temporairement les publications ou les commentaires jusqu’à sept jours, ce qui pourrait être utile en cas d’afflux soudain de trafic ou lorsque les équipes de mods souhaitent faire une pause, elle peut le faire sans l’approbation de la fonctionnalité « événements temporaires ».

Un GIF montrant comment faire une demande de type de communauté sur Reddit. GIF : Reddit

Reddit a travaillé avec des mods avant d’annoncer ce changement, me dit Nestler dans une interview. Le même jour où Nestler et moi avons discuté, par exemple, elle a dit qu’elle avait parlé des changements avec Conseil des mods de Redditqui compte environ 160 modérateurs.

Elle a qualifié leur réaction de « largement mesurée » et a déclaré que les mods comprennent les règles de Reddit et pourquoi Reddit effectue le changement, « même s’ils ne l’aiment pas nécessairement ». Mais « les réactions très évidentes étaient que ce changement serait interprété comme un changement punitif », notamment en réponse aux manifestations de l’API de l’année dernière, dit-elle.

J’ai demandé si Reddit reconsidérerait cette nouvelle exigence en cas de retour de flamme important. «Nous allons aller de l’avant», déclare Nestler. « Nous pensons que c’est nécessaire pour maintenir l’accessibilité des communautés. C’est pourquoi nous faisons cela.

Nestler dit que le changement est quelque chose dont l’entreprise parle depuis son arrivée sur Reddit (elle a rejoint en mars 2021deux ans avant les manifestations). Mais les manifestations ont clairement montré que laisser les modérateurs rendre leurs communautés privées à leur discrétion « pourrait être utilisé pour nuire à Reddit à grande échelle » et que le travail sur cette fonctionnalité a été « accéléré » en raison des manifestations.