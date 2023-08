Reddit remet des récompenses à ses modérateurs frustrés

UN un raz-de-marée de conflits a frappé Reddit à la suite la décision de la populaire plateforme de médias sociaux facturer des frais exorbitants frais pour accéder à son API. Maintenant, l’entreprise veut récompenser le travail gratuit des modérateurs qu’il contrariait autrefois.

Reddit vote sciemment contre soi | Technologie du futur

Reddit lance maintenant le Programme d’aide aux mods comme moyen de récompenser les modérateurs qui offrir des conseils utiles à leurs pairs. Lorsque les modérateurs répondent aux publications sur r/ModSupport – un subreddit réservé aux mods – ils recevront du karma, comme tous les autres utilisateurs. Grâce au programme Mod Helper, ce karma peut être échangé contre des trophées et un flair exclusifs qui permettent aux modérateurs de se présenter comme des membres actifs du subreddit ainsi que comme des sources d’informations généralement précieuses.

« Le programme Mod Helper utilise un système de hiérarchisation pour le karma des commentaires gagné en aidant à répondre à vos collègues mods pour vous attribuer des trophées et un flair spécial », a écrit l’utilisateur CookiesNomNom dans un message. poste sur r/ModSupport. « Cela récompensera à la fois les mods qui sont des sources de connaissances particulièrement utiles et fiables pour leurs collègues mods, le tout dans le but de célébrer votre soutien mutuel et de favoriser une culture dans cette communauté où les mods collaborent facilement et apprennent les uns des autres. »

Comme annoncé dans le message de CookiesNomNom, tout nouveau karma de commentaire gagné par un utilisateur sur r/ModSupport sera utilisé pour obtenir un trophée. Les trophées seront mis à jour une fois par mois et commenceront à apparaître sur le profils des modérateurs en octobre. Il existe actuellement cinq niveaux de trophées, un pour chaque niveau arbitraire de karma que vous pouvez recevoir : un trophée de niveau 1 est attribué à 100 karma, un trophée de niveau 2 est attribué. à 250 karma, niveau 3 à 500, niveau 4 à 750 et niveau 5 à 1 000. Les trophées seront également accompagnés du style « Aide », « Aide expérimenté » ou « Aide expert » affiché à côté du nom d’un utilisateur sur r/ModSupport en fonction du niveau de trophée qu’il a gagné.

C’est clairement une sorte de geste de bonne volonté envers les modérateurs, qui se sont insurgés il n’y a pas si longtemps à cause La décision unilatérale de Reddit de facturer l’accès à son API. En juin, des centaines de subreddits sur la plateforme ont annoncé qu’ils deviendraient privés. Reddit n’a pas apprécié que son personnel bénévole proteste, avec Le PDG Steve Huffman compare les modérateurs de la plateforme à la noblesse terrienne dans une interview avec BNC. Huffman a également déclaré dans cette interview qu’il pouvait autoriser les utilisateurs ordinaires à voter contre les modérateurs, alors que la politique actuelle autorise uniquement les modérateurs de rang supérieur ou le personnel de Reddit à retirer les volontaires de leur poste. Reddit a finalement mis le marteau sur ses mods de soulèvement le mois dernier, lorsqu’il a expulsé les modérateurs de r/malefashionadvice du subreddit après qu’il soit resté privé suite à la manifestation de juin.