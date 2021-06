Reddit mania, les risques d’inflation sont la recette d’une vente massive: BTIG

Julian Emanuel de BTIG pense que la frénésie de Reddit jouera un rôle majeur dans une vente massive du marché cet été.

Lundi sur « Trading Nation » de CNBC, Emanuel a comparé la toile de fond actuelle à la fin janvier, lorsque la manie tournait à plein régime. Des semaines plus tard, des fluctuations sauvages ont fait pression sur les principaux indices alors que les investisseurs particuliers prenaient des bénéfices.

« Nous connaissons tous le détaillant de jeux vidéo [GameStop] menait vraiment la charge à ce moment-là « , a déclaré Emanuel, stratège en chef des actions et des produits dérivés de BTIG. » Essentiellement, cela a précipité un mois ou deux violemment sur le côté pour réduire l’activité sur le marché au sens large à mesure que la spéculation se déclenchait. «

Cette fois, selon Emanuel, les retombées pourraient être plus graves. Si le revers de la manie de Reddit se déroule comme le prédit Emanuel, il prévient qu’il surviendra également dans un contexte d’inquiétudes inflationnistes plus intenses à Wall Street.

« Nous avons des drapeaux jaunes d’avertissement », a déclaré Emanuel.

Il est particulièrement inquiet pour le Core PCE, un indicateur clé étroitement surveillé par la Réserve fédérale, qui a augmenté à un taux de 3,1% plus rapide que prévu en avril par rapport à l’année précédente.

« Chaque fois que ce nombre dépasse 2 %, le rendement mensuel moyen pour ces périodes est de -1,6 %. [for the S&P 500] », a-t-il dit. « Vous associez cela au fait que nous avons eu la lecture baissière la plus basse dans le [AAII] enquête de sentiment la semaine dernière, du jamais vu depuis début 2018, juste avant l’épisode d’Armageddon, [and] nous pensons qu’il existe une recette pour un retrait dans la tendance haussière à long terme juste devant nous. »

Étant donné qu’Emanuel pense que le marché haussier sera intact jusqu’au moins au milieu de l’année prochaine, il ne prévoit pas de reculer.

« Nous chercherions à ajouter de la faiblesse à nos surpondérations de base dans l’énergie et la finance », a-t-il ajouté. « Pour l’instant, nous préférons les valeurs cycliques plus défensives telles que les biens de consommation de base, les soins de santé et en fait les REIT. »

Emanuel a déclaré qu’il pensait qu’il y avait une chance que le S&P 500 tombe à 3 770 cet été, correspondant à la moyenne mobile de 200 jours. Mais il s’attend à ce que l’indice remonte au plus bas et maintient un objectif de 4 000 en fin d’année.

Lundi, le S&P 500 a clôturé à 4 226,52, en hausse de près de 13% depuis le début de l’année.

