SAN FRANCISCO – Fraîchement sorti d’une publicité gagnante du Super Bowl et d’un rôle au centre d’une récente frénésie boursière, Reddit a annoncé lundi qu’il avait levé 250 millions de dollars de nouveaux fonds, valorisant la start-up de nouvelles sociales à 6 milliards de dollars comme il le souhaite pour stimuler la croissance des utilisateurs et doubler sa main-d’œuvre.

Reddit, qui est basé à San Francisco, a déclaré que le financement reposait sur le succès de son activité publicitaire en plein essor, car les marques et les spécialistes du marketing sont attirés par les membres puissants et actifs de la communauté du site.

«Nous avons parcouru un long chemin ces dernières années pour nous concentrer davantage sur les besoins des centaines de milliers de communautés qui composent Reddit», a déclaré la société dans un article de blog. «Nous nous sommes consacrés à Reddit parce que nous croyons au pouvoir des communautés qui procurent un sentiment d’appartenance et de connexion aussi réel que ceux que nous créons hors ligne.»

Reddit a été très visible ces derniers jours. Le mois dernier, les actions du détaillant de jeux vidéo GameStop ont grimpé en flèche alors que les utilisateurs du forum WallStreetBets de Reddit, connu sous le nom de «sous-reddit», se sont encouragés à acheter l’action, en partie pour piéger les fonds spéculatifs qui avaient parié que l’action tomberait.

Cela a envoyé l’action de GameStop dans une course extraordinaire et volatile. Après une vague d’attention médiatique, le forum WallStreetBets a atteint plus de sept millions de membres. Plusieurs droits d’option de livre et de film ont été achetés au cours de la saga, la perspective de la gloire et de l’argent entraînant les modérateurs du forum dans d’âpres disputes.

Reddit a également été largement félicité pour une publicité de cinq secondes diffusée dimanche pendant le Super Bowl, qui est devenue l’une des publicités les plus discutées d’une journée remplie de publicités dont on parle. Le spot de Reddit, qui obligeait les téléspectateurs à mettre leurs écrans de télévision en pause pour le lire, proclamait: « Wow, cela a vraiment fonctionné. » Les téléspectateurs se sont précipités pour prendre des captures d’écran de l’une des publicités les plus courtes du Super Bowl à publier sur les réseaux sociaux.

Reddit a eu sa part de controverse au fil des ans. La société a longtemps été critiquée pour son approche de laissez-faire de la modération du contenu, qui a permis à des communautés racistes, sexistes et remplies de trolls de s’épanouir. À un moment donné, Reddit a refusé de supprimer les sous-forums consacrés aux commentaires racistes, invoquant la nécessité d’un discours libre et sans entraves.