Reddit, en vue d’une introduction en bourse, facture des millions de frais pour l’accès à une API tierce

Reddit, le site d’agrégation de médias sociaux et d’actualités de 18 ans, est exigeant les développeurs paient des milliers de dollars pour accéder directement aux données et au contenu de l’entreprise, une décision qui pourrait aider à tirer une source de revenus plus diversifiée.

La société, qui a dévoilé pour la première fois des plans d’introduction en bourse fin 2021, demande aux développeurs de payer 12 000 dollars pour 50 millions de demandes, selon un article du créateur d’une application tierce populaire appelée Apollo. Le développeur a déclaré que le nombre était « profondément » décevant.

« Apollo a fait 7 milliards de requêtes le mois dernier, ce qui le mettrait à environ 1,7 million de dollars par mois, soit 20 millions de dollars américains par an », a déclaré le développeur dans un post Reddit sur le changement.

Reddit est détenu majoritairement par Advance Publications, la société mère de Conde Nast et un actionnaire majeur de Communications de la Charte et Découverte de Warner Bros. .

Les interfaces de programmation d’applications ont longtemps été la façon dont les tiers accèdent aux données des grandes sociétés Internet et se connectent à leurs applications. Reddit possède un écosystème florissant d’applications, de plugins et de services créés par des développeurs amateurs et professionnels.

Les coûts des API ont attiré une plus grande attention depuis qu’Elon Musk a pris possession de Twitter et depuis que de nouveaux outils basés sur l’intelligence artificielle ont fait leur entrée dans des produits utilisés par des millions de personnes. Les programmes d’IA modernes utilisent de grands modèles de langage, qui s’entraînent sur des montagnes de contenu Web, y compris à partir de messages générés par les utilisateurs sur des sites tels que Twitter et Reddit.

Les utilisateurs et les développeurs ont été indignés lorsque Twitter a annoncé qu’il facturerait 42 000 dollars pour 50 millions de requêtes. Le développeur d’Apollo a déclaré que malgré la promesse de Reddit d’éviter ce genre de prix extrêmes, le prix de l’entreprise est « toujours de 12 000 $ ».

Apollo a déclaré avoir payé environ 166 dollars pour le même nombre de demandes d’API du service de partage d’images en ligne Imgur.

Alors que de nombreuses entreprises facturent l’utilisation de l’API, Reddit a historiquement tiré l’essentiel de ses revenus de la publicité. Mais par rapport à ses pairs tels que Facebook, Snap et Pinterest, Reddit a du mal à monétiser sa base d’utilisateurs actifs.

Alors que le marché de la publicité numérique est confronté à un ralentissement et que Reddit est maintenant éloigné de 18 mois de la notification de son dépôt confidentiel d’introduction en bourse, la société pourrait être confrontée à des pressions pour augmenter ses revenus.

Reddit semble attaché à la tarification de l’API. Le développeur d’Apollo a déclaré que la société n’avait aucun problème avec la publication.

Reddit n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

MONTRE: Stability.ai enregistre des revenus à huit chiffres grâce à son API