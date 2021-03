Reddit embauche son premier directeur financier alors qu’il se prépare à son introduction en bourse

SAN FRANCISCO – Le babillard électronique le plus populaire au monde envisage de devenir public.

Reddit, le réseau social et le bulletin en ligne, a déclaré jeudi avoir nommé son premier directeur financier, Drew Vollero, dans le but de ranger les livres de la société avant une éventuelle offre publique de ses actions.

M. Vollero, 55 ans, dirigeait auparavant les opérations financières de Mattel, Snap et Allied Universal. Sa tâche chez Reddit consistera à développer les fonctions financières, d’audit et de comptabilité et à diriger l’entreprise tout au long du processus de cotation en bourse.

« Reddit devient-il public? » Steve Huffman, directeur général de Reddit, a déclaré dans une interview. «Nous y réfléchissons. Nous travaillons pour atteindre ce moment. «

M. Huffman a déclaré que Reddit n’avait pas de calendrier, mais la nomination de M. Vollero indiquait que la société de 15 ans développait ses opérations financières pour qu’elles soient plus similaires à celles de ses pairs cotés en bourse comme Twitter et Facebook. Plus de 52 millions de personnes visitent Reddit chaque jour, et il abrite plus de 100 000 communautés thématiques, ou sous-forums.