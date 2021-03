Challenor a fait valoir que le compte avait été piraté. «Mon partenaire et moi condamnons de la manière la plus forte possible les messages contenus dans ces commentaires. Nous avons été choqués et écœurés par eux, » a-t-elle déclaré au journal britannique, ajoutant qu’elle avait décidé de quitter la politique.

Avant de rejoindre Reddit, Challenor, une femme transgenre, était la porte-parole du Parti vert britannique pour l’égalité et une candidate à la vice-présidence. Elle a été suspendue en 2018, lorsque son père, David Challenor, a été emprisonné pendant 22 ans pour avoir torturé et violé une fillette de 10 ans, qu’il a gardée captive dans son grenier, et pour avoir pris des photos des abus. Un scandale a éclaté après avoir appris que le père de Challenor avait agi en tant qu’agent électoral du parti après avoir été arrêté et accusé de crime sexuel.

