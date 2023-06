Reddit Blackout : qu’est-ce que c’est et pourquoi les sous-reddits deviennent-ils sombres ?

Le Reddit Blackout n’était censé durer que quelques jours. Maintenant, alors que les Redditors creusent pour protester contre une série de nouvelles politiques de l’entreprise et que la direction de Reddit refuse de faire des compromis, on ne sait pas combien de temps certaines parties du site pourraient rester sombres.

Des milliers de sous-reddits sont devenus privés lundi principalement pour protester contre la décision de l’entreprise de commencer à facturer des développeurs tiers pour l’accès à ses données à partir de juillet. La panne devait se terminer mercredi matin et certains sous-reddits sont à nouveau en ligne. Mais d’autres ont dit qu’ils resteraient indéfiniment. Quoi qu’il en soit, nous verrons bientôt à quel point l’indignation de Redditor et une panne massive de sous-reddit affectent le résultat net de Reddit – un résultat qui a motivé ce contre quoi les Redditors protestent en premier lieu.

Si vous n’utilisez pas Reddit, vous pourriez penser qu’un tas de forums Internet qui s’éteignent pendant quelques jours ou même de façon permanente n’ont rien à voir avec vous. Mais si vous utilisez un autre média social ou, vraiment, une plate-forme en ligne gratuite, cela peut être plus pertinent pour vous que vous ne le pensez. Le modèle commercial derrière l’Internet gratuit et ouvert qui vous permet de payer avec vos yeux au lieu de votre portefeuille est en train de changer. Votre expérience le sera aussi.



Des plates-formes comme Facebook, Instagram, Twitter et, oui, Reddit, voient leurs énormes profits devenir un peu moins massifs ou ressentent la pression de faire des profits. Même ByteDance, la société mère de l’application extrêmement populaire TikTok, n’est pas à l’abri. Soit votre attention et vos données ne sont plus aussi précieuses qu’elles l’étaient, soit la plate-forme ne les monétisait pas efficacement au départ et maintenant elle doit vraiment comprendre comment. L’époque où les médias sociaux étaient gratuits parce que vous êtes le produit touche peut-être à sa fin. L’époque où l’on obtenait la meilleure expérience sur une plateforme sans la payer est définitivement révolue.

Dans le cas de Reddit, les utilisateurs ne sont pas invités à dépenser de l’argent. Les développeurs derrière les applications sur lesquelles de nombreux Redditors s’appuient pour lire et modérer le site – c’est-à-dire pour en tirer le meilleur parti possible – le sont. Ils sont assez en colère à ce sujet, et ils ont organisé des manifestations comme celle-ci dans le passé pour faire valoir leur point de vue. Mais à part quelques petites concessions, Reddit ne semble pas disposé à changer d’avis sur celui-ci.

Le Reddit Blackout, expliqué

Pendant la majeure partie de l’histoire de Reddit, sa valeur était sa communauté et ses utilisateurs, qui publient, commentent et modèrent des forums, également appelés sous-reddits, gratuitement. Cela représente des millions et des millions d’heures de travail non rémunéré dont Reddit ne peut vraiment pas se passer.

Mais Reddit n’est pas qu’une communauté ; c’est aussi une entreprise. Ses besoins commerciaux passeront toujours en premier, et à l’heure actuelle, l’entreprise affirme qu’elle doit gagner plus d’argent. Reddit va donc bientôt facturer l’accès commercial à son API, ou interface de programmation d’applications, sur laquelle plusieurs développeurs tiers s’appuient pour alimenter leurs propres applications basées sur Reddit. Ces applications sont souvent meilleures, plus rapides et ont plus de fonctionnalités que celles de Reddit. Reddit supprime également entièrement le contenu sexuellement explicite de ces applications d’interface utilisateur tierces, tout en l’autorisant sur son application officielle. Reddit indique que la grande majorité des services qui utilisent son API ne seront pas affectés et que les outils non commerciaux qui aident les modérateurs ne seront pas facturés. Reddit déploie également ses propres outils de modération pour remplacer ce qu’ils perdront probablement une fois les modifications de l’API mises en œuvre.

Lorsque Reddit a annoncé pour la première fois qu’il commencerait à facturer l’accès à l’API en avril, il a présenté la décision comme une réponse aux sociétés d’IA génératives qui récupèrent son contenu pour créer leurs grands modèles de langage lucratifs sans rien payer à Reddit en retour. Les développeurs d’applications Reddit ne pensaient probablement pas qu’ils seraient affectés. Après tout, leurs produits sont censés améliorer l’expérience Reddit, et Reddit s’en tire très bien depuis de nombreuses années.

Mais fin mai, Christian Selig, le développeur d’Apollo, l’une des applications Reddit les plus populaires, a déclaré que Reddit allait lui facturer environ 20 millions de dollars par an pour l’accès à son API. C’est bien plus que ce qu’Apollo tirait et, selon Selig, bien plus que ce qu’il en coûtait à Reddit pour laisser son application fonctionner. Il a ensuite annoncé qu’Apollo fermerait ses portes le 30 juin, la veille de l’entrée en vigueur des nouveaux prix de Reddit. Plusieurs autres applications tierces ont également annoncé leur intention de fermer.

Voyant l’impact que le plan de réduction des coûts de Reddit aurait bientôt sur eux, un groupe de Redditors, dont beaucoup sont des modérateurs, a organisé un boycott temporaire, les sous-reddits participants devenant privés ou restreints pendant 48 heures à partir de lundi. Un flux Twitch suivant la panne d’électricité a affirmé que près de 8 500 sous-reddits, certains avec des dizaines de millions d’abonnés, étaient devenus sombres mardi après-midi. Pas moins de 6 500 personnes sont restées dans l’obscurité mercredi matin.

La panne a certainement eu un impact à court terme, y compris une grande attention des médias et même temporairement le blocage total de Reddit car il ne pouvait pas gérer autant de sous-reddits privés en même temps. Mais l’effet à long terme reste à voir. Encore une fois, alors que la panne n’était censée durer que deux jours, certains subreddits ont déclaré qu’ils resteraient indéfiniment, et d’autres sont en train de décider quoi faire ensuite. Lorsque les changements de prix de l’API entreront en vigueur le 1er juillet et que les applications tierces seront fermées, nous verrons à quel point elles étaient importantes pour Redditors et donc Reddit lui-même.

« Il est important que Reddit monétise, et la plupart des modérateurs veulent que Reddit réussisse », a déclaré Sarah Gilbert, responsable de la recherche au Cornell’s Citizens and Technology Lab. « Je pense qu’il existe un compromis mutuellement bénéfique et peu perturbateur pour Reddit, ses modérateurs et ses utilisateurs. J’espère qu’un compromis sera atteint.

Mais Reddit ne semble pas intéressé par un compromis. Le PDG Steve Huffman a déclaré dans une lettre aux employés qu’il s’attendait à ce que cela « passe » comme « toutes les explosions sur Reddit ». Reddit a fait quelques petites concessions en réponse au tollé, comme la promesse que les applications d’accessibilité ne seront pas soumises à la tarification de l’API et que les modérateurs pourront voir du contenu sexuellement explicite sur tous les sous-reddits publics pour les aider à prendre des décisions de modération. Le porte-parole de la société, Tim Rathschmidt, a déclaré à Vox que Reddit ne prévoyait aucun changement supplémentaire.

Reddit dit qu’il veut juste être « équitablement payé » pour son API. Et vous pouvez voir le point de l’entreprise. Il en coûte de l’argent à Reddit pour fournir les services dont son API a besoin pour fonctionner, il s’agit donc essentiellement de payer pour qu’un autre développeur gagne de l’argent (Apollo, par exemple, compte 50 000 utilisateurs qui paient pour utiliser l’application). Et ces applications ne contiennent pas les publicités de Reddit, ce qui signifie que Reddit ne gagne pas directement de l’argent avec ces globes oculaires. Reddit se préparerait également à une introduction en bourse plus tard cette année et devrait consolider ses finances. Cette situation pourrait expliquer les récents licenciements de l’entreprise, bien que la réduction des effectifs soit devenue une pratique courante dans l’industrie technologique à ce stade. Apparemment, chaque plate-forme se démène pour gagner plus d’argent tout en dépensant moins.

D’autre part, Reddit était heureux d’externaliser ces outils à des développeurs tiers pendant des années. Il n’avait même pas sa propre application mobile jusqu’en 2016, lorsqu’il a remplacé Alien Blue, une application tierce qu’il avait acquise en 2014, par une nouvelle application de marque Reddit. L’application Reddit n’a toujours pas certaines des fonctionnalités et des outils que de nombreuses applications tierces proposent – et que beaucoup d’utilisateurs souhaitent clairement. Au lieu de créer sa propre application aussi bonne que celles-ci, Reddit a pris une décision qui fermera probablement ces autres applications sans presque aucun avertissement pour leurs utilisateurs. Il était toujours possible que quelque chose comme ça se produise sur Reddit, mais vous ne pouvez pas blâmer les développeurs s’ils supposaient que ce ne serait pas le cas après tout ce temps.

Pourquoi la Silicon Valley veut que vous payiez pour ce qui était gratuit

Le fait est que Reddit n’est pas la seule plate-forme à faire quelque chose comme ça. La publicité n’a plus autant de valeur qu’avant, et vos yeux et vos données ne suffisent plus à justifier des services gratuits. Il y a donc eu une évolution plus large vers un modèle commercial payant dans l’industrie des médias sociaux.

Maintenant, tout le monde de Meta et Twitter veut de l’argent de votre part, et ils sont beaucoup plus agressifs pour l’obtenir. Les offres payantes – y compris le propre service Premium de Reddit, qui offre aux utilisateurs une expérience sans publicité, plus d’options de personnalisation et l’accès à un sous-reddit exclusif – étaient autrefois de jolis petits ajouts aux services existants plutôt qu’une source de revenus importante. Mais dernièrement, certaines plateformes de médias sociaux les considèrent comme un générateur de revenus beaucoup plus important et plus nécessaire.

Le Twitter d’Elon Musk en est la quintessence ces jours-ci. Bien qu’il ait évité de payer le loyer de ses bureaux et licencié la grande majorité de ses employés – les conséquences telles que les poursuites et la réduction des fonctionnalités soient damnées – Musk essaie de tirer le meilleur parti possible des utilisateurs de Twitter. Cela inclut la mise en place d’une nouvelle version du service payant Twitter Blue, qui rend l’expérience gratuite de Twitter bien pire afin d’inciter davantage de personnes à payer. Des changements ont également été apportés à Twitter for Business, qui tente de soutirer des dizaines de milliers de dollars aux marques et, cela peut sembler familier, de facturer l’accès à l’API.

Pour sa part, Rathschmidt, le porte-parole de Reddit, a déclaré à Vox que ce n’était qu’une coïncidence si Twitter avait déployé ce plan d’API payant avant Reddit, affirmant que « nous ne nous tournons pas vers d’autres plateformes sociales pour prendre des décisions commerciales ».

C’est peut-être aussi une coïncidence si Meta a introduit un plan de vérification payant peu de temps après Twitter. La version de Meta permet aux utilisateurs de Facebook et d’Instagram de payer des frais mensuels pour un meilleur service client, une visibilité accrue et une vérification bleue « vérifiée ». Meta vérifie également ces utilisateurs en leur demandant de fournir une pièce d’identité gouvernementale pour prouver qu’ils sont bien ceux qu’ils prétendent être ; Twitter ne le fait pas. Contrairement à Twitter également, Meta ne retire pas encore de fonctionnalités à ses utilisateurs gratuits pour rendre son service payant plus attrayant.

Pour l’instant, de nombreux services de médias sociaux proposent toujours une version de leur service gratuite pour les utilisateurs. Vous pouvez toujours publier une photo sur Instagram ou envoyer un tweet sans payer de frais d’abonnement. Nous devrons attendre pour voir si les programmes de paiement au jeu les plus agressifs comme Twitter Blue sont une aubaine ou un échec pour les modèles commerciaux de ces entreprises et comment cela affecte l’avenir de l’industrie.

Nous ne savons pas encore si l’indignation de Redditor face à la décision de l’API entraînera une baisse réelle et à long terme des utilisateurs et des revenus. Reddit ne pense pas que ce sera le cas, et il est très possible que les gens restent fidèles à Reddit car il n’y a nulle part de comparable où aller, comme cela a été le cas pour de nombreux utilisateurs mécontents de Twitter à l’époque de Musk. Leur expérience utilisateur ne sera pas ce qu’elle était avec leur application tierce préférée, mais elle pourrait toujours être assez bonne pour rester – jusqu’à ce que la prochaine fonctionnalité Reddit payante apparaisse et rende l’offre gratuite encore pire, de toute façon.

« Reddit est construit sur le travail de modération bénévole, y compris la création et la maintenance de nombreux outils », a déclaré Gilbert. « Des changements comme ceux-ci, en particulier la mauvaise communication qui les entoure, risquent de diminuer la motivation des mods existants, d’augmenter l’épuisement professionnel, et il peut être plus difficile de trouver et de recruter de nouveaux modérateurs. »

Avec Reddit qui s’en tient à ses armes et à d’autres plateformes qui font des mouvements similaires, c’est peut-être quelque chose que les modérateurs – et le reste d’entre nous qui se sont habitués à ce que tout soit gratuit depuis si longtemps – doivent vivre avec dans la nouvelle ère des médias sociaux payants.

