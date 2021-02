Les aficionados de Meme sur Reddit ont un gala alors qu’un article récent présente une fusion parfaite de la chirurgie du raisin avec le personnage parmi nous. Le message partagé sur subreddit r / AmongUs dimanche montre une légère modification du mème de chirurgie du raisin à succès en 2018 en tant que personnages parmi nous.

L’image du raisin est transformée en un personnage rouge parmi nous, qui est un jeu de déduction sociale multijoueur en ligne. Le message a reçu plus de 14,4k votes positifs sur Reddit et a même suscité des réactions hilarantes de la part des rédacteurs en chef.

Le post de Reddit est également venu avec les commentaires de sus que les utilisateurs ont écrit « quand la chirurgie est sus » et « ils ont fait une chirurgie sur un sus ». Alors qu’un autre utilisateur a commenté comment le pauvre joueur rouge est toujours victime d’intimidation et maintenant même les médecins ne les laissent pas être.

Le récent article de Reddit sur le SubReddit AmongUs montre des utilisateurs commentant et créant des versions de personnages parmi nous avec la légende Amogus. Alors que certains rédacteurs ont commenté comment «ils ont opéré sur amogus».

Dans une autre référence au jeu, un utilisateur a commenté, c’est ainsi qu’ils mangent leurs coéquipiers.

Among Us est un jeu de déduction sociale multijoueur en ligne, développé et publié par le studio de jeux américain InnerSloth et sorti le 15 juin 2018.

Le jeu se déroule dans un décor sur le thème de l’espace où les joueurs jouent chacun l’un des deux rôles, la plupart étant des coéquipiers et un nombre prédéterminé d’imposteurs.

Tout le monde communique en un seul mot, « Qui? » comme dans qui est mort? « Pourquoi? » lorsqu’une réunion d’urgence est convoquée. « Où? » quand un cadavre est signalé, ou « sus » quand quelqu’un agit dans l’ombre. Vous n’êtes connu que par vos couleurs – blanc, rouge, bleu, vert, violet, orange, rose, cyan, jaune, vert clair – peu importe la décoration, le déguisement ou le nom, c’est votre identité maintenant.

C’est un jeu de réflexion combiné avec des essais et des erreurs. Vous travaillez en équipe pour trouver une personne suspecte, mais vous réfléchissez aussi individuellement et évacuez les gens. Et vous essayez de ne pas vous faire tuer ou prendre.

