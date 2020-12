Le secondeur Haason Reddick n’hésite pas à admettre qu’il a versé quelques larmes de joie après le brillant après-midi de cinq sacs qui a gravé son nom dans le livre des records des Cardinals.

Les émotions étaient intenses pour l’ancien 13e choix au repêchage en 2017, qui est passé d’un buste limite à l’un des meilleurs joueurs défensifs de l’Arizona alors que l’équipe effectue une poussée en séries éliminatoires en décembre pour la première fois depuis des années.

Certains joueurs disent qu’ils ne se soucient pas des chiffres ou des records. Reddick n’en fait pas partie.

Le jeu signifie beaucoup, c’est important, c’est un pour les livres d’histoire, a déclaré Reddick à propos de son record de franchise de cinq sacs lors d’une victoire de 26-7 contre les Giants de New York dimanche.

Peu importe ce que les gens disent, ou ce qui se passe à partir de maintenant, ils ne pourront jamais m’enlever ce jour-là.

On comprend pourquoi Reddick savourerait son récent succès étant donné que ses quatre premières saisons dans la NFL n’ont pas toujours été fluides. Il a joué pour trois entraîneurs différents au cours de ses trois premières saisons Bruce Arians, Steve Wilks et Kliff Kingsbury et son rôle changeait constamment.

À 6 pieds 1 et 235 livres, les entraîneurs précédents ont essayé de le jouer au secondeur à l’intérieur où il n’était pas à l’aise, mais Kingsbury et le coordinateur défensif Vance Joseph l’ont finalement renvoyé à l’extérieur où il peut précipiter le passeur. Maintenant qu’il a eu le même personnel d’entraîneurs pendant deux saisons consécutives, il s’est amélioré régulièrement.

Il a déjà établi des sommets en carrière avec 10 sacs, 13 plaqués pour une défaite et 15 coups sûrs du quart-arrière avec trois matchs à jouer. Les Cardinals (7-6) ont besoin de Reddick pour continuer à produire lorsqu’ils accueillent les Eagles de Philadelphie (4-8-1) dimanche et essaient de s’accrocher à une place dans la course aux séries éliminatoires NFC.

Joseph a déclaré que l’évasion de Reddick dimanche était le produit de beaucoup de travail acharné.

C’était un moment de fierté, a déclaré Joseph. Ce gamin a eu des jours difficiles ici ces trois dernières années. Le voir passer une journée comme celle-là, ses coéquipiers et entraîneurs étaient tellement excités pour lui, c’était amusant à voir. Tout commence et se termine avec lui, son attitude et sa personnalité.

«Il ne s’est jamais plaint une seule fois, il n’a jamais blâmé personne, il a continué à travailler et a continué à travailler et a continué à demander plus de chances.

Reddick a toutes les chances qu’il pourrait souhaiter cette saison, surtout après que le secondeur All-Pro 2019 Chandler Jones a été perdu pour la saison à cause d’une blessure au biceps en octobre. Jones avait 19 sacs la saison dernière et il était facile de se demander si la défense de l’Arizona était vouée à l’échec.

Mais l’ascension de Reddick, avec l’aide de gars comme Dennis Gardeck et Markus Golden, a rendu les passes des Cardinals beaucoup plus puissantes que prévu. Ils sont sixième dans la NFL avec 37 sacs.

Contre les Giants, les mouvements de Reddick ont ​​battu la ligne offensive de New York à maintes reprises alors qu’il percutait les quarts Daniel Jones ou Colt McCoy, forçant trois échappés. Gardeck a déclaré que Reddick était si vite sorti de la ligne que vous pouviez le voir gagner avant même qu’il n’obtienne le sac.

Gardeck avait également deux sacs contre les Giants tandis que Golden en avait un.

Ils ont cette mentalité de groupe où il ne s’agit pas de savoir qui y arrive, mais simplement d’y arriver, a déclaré Kingsbury. «C’était génial, je ne pourrais pas être plus fier de Haason et de ce qu’il a pu faire, et j’espère que nous pourrons continuer.

Reddick est habitué à l’adversité au cours d’une carrière de footballeur qui ne s’est pas toujours déroulée comme prévu. Il n’a pas été beaucoup recruté par les collèges à cause de blessures au lycée et a fini par être un walk-on à Temple.

Il a joué un rôle dans ses deux premières saisons universitaires avant de devenir lentement une star. Au cours de sa dernière année, il a eu 22 plaqués 1/2 pour une défaite, 9 sacs 1/2 et une interception, ce qui a conduit à sa sélection au premier tour par les Cardinals.

Sa carrière dans la NFL a bafouillé au cours des premières années et les Cardinals avaient suffisamment de réserves quant à sa capacité qu’ils ont refusé son option de cinquième année au cours de la dernière saison morte. Mais le joueur de 26 ans joue très bien maintenant alors qu’il s’approche du libre arbitre, et il semble qu’il est sur le point d’obtenir un gros salaire, que ce soit des Cardinals ou de quelqu’un d’autre.

Je n’ai jamais douté de moi, j’ai toujours cru en moi, a déclaré Reddick. Je savais que c’était une question de temps et que le but est de s’améliorer à partir de maintenant.

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL