Reddick Mansion accueillera le programme Ghosts of Ottawa Past – Shaw Local

Qui est mort au Reddick Mansion à Ottawa? Quelle était la colonie de tentes ?

Ces questions, entre autres, trouveront une réponse dans le cadre du programme Ghosts of Ottawa Past de la Reddick Mansion Association le vendredi 7 octobre et le samedi 8 octobre. Deux visites auront lieu chaque soir à 19 h et 21 h. Le coût est de 25 $ par personne. . Parce que chaque visite est limitée à 20 personnes, les réservations sont fortement recommandées.

« Chaque année, nous sélectionnons divers épisodes du passé d’Ottawa et leur donnons vie », a déclaré Lorraine McCallister, présidente de la Reddick Mansion Association et guide touristique de l’événement. « C’est une façon amusante et unique d’apprendre quelque chose sur la riche histoire d’Ottawa.

Toutes les scènes se dérouleront soit dans le Reddick Mansion, soit sur son terrain, certaines incluant la participation du public.

“Tous les membres du conseil d’administration ainsi que les bénévoles participeront d’une manière ou d’une autre”, a déclaré McAllister. “Je tiens également à féliciter Darlene Halm, membre du conseil d’administration, qui a effectué une grande partie de la recherche et écrit le scénario initial.”

Pour réserver, appelez le Reddick Mansion au 815-433-6100 ou visitez le site Web à www.reddickmansion.org Le stationnement sera réservé sur Lafayette Street et sur Columbus Street pour les invités.

Tout l’argent récolté sera utilisé pour la préservation et la rénovation du manoir Reddick, 100 W. Lafayette St. Le manoir, inscrit au registre national des sites historiques, est ouvert aux visites et dispose d’un espace de location disponible pour des événements spéciaux.