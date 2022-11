Reddick Mansion à Ottawa accueillera la journée portes ouvertes de Noël à la chandelle – Shaw Local

La Reddick Mansion Association à Ottawa invite le public à visiter entre 18 h et 20 h le vendredi 2 décembre et le vendredi 9 décembre pour sa journée portes ouvertes de Noël à la chandelle.

L’entrée coûte 10 $ par personne et 5 $ pour les élèves de la maternelle à la 12e année et aucune réservation n’est requise. Le stationnement sera réservé aux invités sur les rues Lafayette et Columbus.

“Bien que je pense que le manoir est magnifique à tout moment de l’année, il prend un éclat particulier dans toute sa splendeur de Noël”, a déclaré la présidente de la Reddick Mansion Association, Lorraine McCallister. “Le conseil d’administration de la Reddick Mansion Association est particulièrement enthousiaste cette année car nos clients verront pour la première fois les deux chambres du troisième étage récemment restaurées.”

Le secrétaire Larry Swanson a déclaré que les visiteurs discuteront avec les bénévoles et apprendront des bénévoles en se promenant dans le manoir éclairé aux chandelles.

Deux des arbres ont été décorés par des élèves de l’école élémentaire Leland, qui ont participé au concours de décoration d’arbres de Noël parrainé par Prairie Fox Books. Les élèves ont choisi les Leland Panthers et les livres de la bibliothèque comme thème pour les arbres.

Le Père Noël fera également une apparition pour les photos.

Tout l’argent récolté est utilisé pour la préservation et la rénovation du Manoir Reddick, situé au 100 W. Lafeyette St.