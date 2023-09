Reddick Mansion à Ottawa accueillera Ghosts of Ottawa Past – Shaw Local

Le Reddick Mansion est prêt pour les visiteurs d’automne et pour son neuvième événement annuel Ghosts of Ottawa Past les 6 et 7 octobre. Beth Hawkins et Stephen Meyer, membres du conseil d’administration de la Reddick Mansion Association, ainsi que les bénévoles Brian Hawkins et Deb Hintz sont responsables de la magnifique décor d’automne retrouvé dans toute la maison historique. Des visites sont proposées à 11h00 et 13h00 du vendredi au dimanche. (Photo fournie par Lorraine McCallister)