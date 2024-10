Red Wings Place Ville Husso en dérogation

Les Red Wings de Détroit ont placé leur gardien de but Ville Husso sur les dérogations en vue d’un prêt à l’AHL, selon Elliotte Friedman de Sportsnet. Husso en est à la dernière année d’un contrat de 14,25 millions de dollars sur trois ans signé avec Détroit à l’été 2022. Son plafond de 4,75 millions de dollars est à égalité au huitième rang le plus élevé à Détroit.

Le plan de Détroit de recruter trois gardiens de but est clair depuis leur signature Cam Talbot à un contrat de 5 millions de dollars sur deux ans le 1er juillet. Talbot a rejoint une salle déjà en proie à une concurrence entre Alex Lyon et Husso. Lyon a été un homme étrange au début, étant le seul gardien des Wings à ne pas encore débuter un match. Husso n’a pas été inspirant lors du match qu’il a reçu, accordant quatre buts sur 14 tirs et se faisant retirer pour Talbot. Cette faible performance semble être l’étincelle derrière son abandon aujourd’hui, malgré le pourcentage d’arrêts de ,940 de Husso au cours de trois matchs préparatoires, suggérant une certaine hausse.

Les Red Wings vont désormais de l’avant avec Cam Talbot comme titulaire indiscutable, récompensant ses 54 arrêts sur 56 tirs (.964) au cours de deux matchs jusqu’à présent. Lyon deviendra le remplaçant de l’équipe quelques mois seulement après avoir remporté le rôle de titulaire face à Husso, enregistrant 21 victoires et une moyenne de .904 en 44 matchs la saison dernière. Pendant ce temps, le chemin de Husso vers le temps de glace ne deviendra pas plus clair s’il se dirige vers les ligues mineures, Grand Rapids étant actuellement dirigé par le meilleur espoir. Sébastien Cossa. Cossa a réussi une victoire et 64 arrêts sur 68 tirs (.941) lors des deux premiers matchs de la saison de Grand Rapids ce week-end, et a affiché un pourcentage d’arrêts de .913 à chacune des trois dernières saisons. Même face à l’homme de près de 5 millions de dollars qu’est Husso, il serait difficile d’attribuer des départs à un autre gardien de but des Griffins – ce qui ne fait qu’augmenter l’enthousiasme autour de la salle des gardiens bondée de Détroit.