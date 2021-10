Red Wall attend de passer à niveau, il craint qu’il ne vienne jamais

C’est le programme phare du gouvernement, une promesse maintes fois répétée de relancer et de régénérer des communautés qui se sont longtemps senties laissées pour compte.

À Scunthorpe, cependant, la mise à niveau semble actuellement signifier, euh, des pavés.

La ville du Lincolnshire de 83 000 habitants est exactement le genre d’endroit que les ministres ont tendance à avoir à l’esprit lorsqu’ils parlent de la nécessité d’un rajeunissement : décimé par la désindustrialisation dans les années 80, écrasé par l’austérité au cours de la dernière décennie et, plus récemment, martelé par Covid- 19.

Pourtant, près de deux ans après que Boris Johnson s’est engagé pour la première fois à niveler le pays, le seul signe d’action ici à Scunthorpe est qu’un million de livres sterling est consacré au changement de drapeau de la place devant les bureaux du conseil local.

L’autorité dirigée par les conservateurs affirme que cet embellissement financé par le gouvernement – des jardinières ont également été installées – crée un centre-ville plus agréable qui, à son tour, augmentera la fréquentation et les investissements.

Mais tout le monde n’est pas convaincu. « Un gaspillage total d’argent », a déclaré la conseillère Lorraine Yeadon, une membre du Parti travailliste qui examine les travaux en cours aujourd’hui. « Toutes les choses dont Scunthorpe a besoin et ils dépensent un million de livres pour ça ? Dites-moi comment cela aidera à améliorer quoi que ce soit ? »

Dans les villes de l’autre côté de l’ancienne muraille rouge, des questions similaires commencent à se poser.

Avec la promesse du gouvernement de publier enfin son livre blanc Leveling Up cet automne – et Michael Gove nommé ministre du concept lors du récent remaniement – ​​il y a une inquiétude croissante parmi les électeurs du Nord que personne, y compris le Premier ministre lui-même, ne semble connaître. ce que le terme signifie réellement ou comment il peut être livré.

Et un nouveau sondage ce week-end, à la veille de la conférence du Parti conservateur à Manchester, montre que la majorité des gens pensent que le gouvernement n’a pas mis en œuvre la politique phare.

Alors que des sommes d’argent disparates ont été mises à disposition pour le lifting des rues principales et la mise à niveau mineure des infrastructures, une stratégie globale semble manquer en action. Le nivellement reste, comme l’a dit un député conservateur d’arrière-ban, un slogan conçu pour « signifier tout pour tout le monde ».

Alors, qu’est-ce que cela signifie, en fait, pour les communautés, comme Scunthorpe, à l’extrémité pointue ? Et, si ce livre blanc doit devenir, comme certains le suggèrent, un moment décisif dans le mandat de Premier ministre Johnson, alors que devraient contenir les électeurs ici ?

« Homme ordinaire ressentant le pincement »

Scunthorpe est connue comme la ville-jardin industrielle d’Angleterre en raison de son mélange de verdure et de gros travaux. C’est presque certainement le seul endroit dans le pays avec un centre de loisirs sur le modèle des dômes d’Eden Project. Pourtant, malgré ces prétentions uniques à la gloire, il a beaucoup en commun avec de nombreuses villes de taille similaire à travers les Midlands et le nord.

Autrefois prospère et prospère, le dernier demi-siècle n’a pas été clément. La désindustrialisation a vu ses aciéries passer de 25 700 personnes dans les années 60 à seulement 4 000 personnes aujourd’hui. « Il n’y avait pas une famille ici qui n’ait pas été affectée d’une manière ou d’une autre », dit le conseiller Mashoo Ali, dont le propre père travaillait dans les vastes usines.

La rue principale, aussi, est une ombre de ce qu’elle était autrefois. Les unités vides sont partout. Sur la promenade de la gare au centre-ville, des preuves de déclin marquent chaque tournant : un hôtel à l’abandon, des palais de justice fermés, le plus visible de tous, peut-être, l’ancien bureau du HMRC, un monument tentaculaire de trois étages qui a résisté abandonné depuis plus d’une décennie maintenant.

« Avant, nous avions des magasins, une vie nocturne et un buzz autour de l’endroit », explique Ali, qui dirige Crosby Cabz dans la ville. « Maintenant, il n’y a presque plus rien pour retenir les gens ici. »

Peut-être en raison de tout cela – ainsi que du désir de faire aboutir le Brexit – la ville a voté pour son premier député conservateur depuis une génération en 2019. Holly Mumby-Croft est la petite-fille d’un sidérurgiste de Scunthorpe et semble bien pensée ici. (elle n’est pas revenue L’indépendantdemande d’interview). Pourtant, comme bon nombre de ses collègues bleus des anciens sièges travaillistes, sa réélection la prochaine fois pourrait bien dépendre de la progression du nivellement.

Alors Leon Taylor, boucher et commerçant au St John’s Market de la ville (ouvert en 2019), comment ça se passe ?

« Est-ce que ça a déjà commencé ? » demande l’homme de 35 ans, d’un ton impassible.

Y’a les nouveaux pavés ? « Est-ce que c’est ça? » il demande. « C’est drôle comme ça se passe à l’extérieur des bureaux du conseil, n’est-ce pas ? Charmant pour eux.

Le père de trois enfants tient à souligner un point en particulier. « Ils continuent de parler de cette augmentation, mais ensuite l’assurance nationale augmente, les prix de l’essence augmentent, le coût de la vie augmente », dit-il. « L’homme ordinaire ressent le pincement. J’ai plutôt l’impression de me niveler vers le bas.

À maintes reprises, parlant aux gens d’ici, trois problèmes principaux sont soulevés : le manque de bons emplois, le manque d’opportunités d’éducation et le manque de magasins en centre-ville. « C’est tellement mauvais », note un retraité, « j’ai commencé à aller à Grimsby ».





Pour Jill Harrison, une responsable de l’éducation de 63 ans qui a vécu dans la ville toute sa vie, c’est la clé.

« Nous devons nous moderniser », dit-elle. « Il n’y a nulle part où manger, pas de bons cafés, pas de vrais magasins indépendants. Il y a beaucoup de gens comme moi, j’aime Scunthorpe et je veux venir en ville mais il n’y a rien à faire… alors tu sors de la ville et ton argent t’accompagne.

Comment le gouvernement ou le conseil pourrait-il aider à résoudre ce problème? Acceptez, dit-elle, que les grandes chaînes se désintéressent de moins en moins des petites villes et créent un environnement où les petits commerces peuvent à nouveau s’épanouir. « Ayons quelque chose d’unique ici », dit la grand-mère de trois enfants. « Que vous ne pouvez pas entrer à Sheffield, Nottingham ou Lincoln. »

D’autres problèmes soulevés sur l’autel de la montée en niveau? Une meilleure rémunération pour les soignants, un financement plus important pour l’hôpital local, plus de trains et des investissements dans les clubs de jeunes. Lorsque la conseillère Yeadon se demande comment un million de livres aurait pu être mieux dépensé qu’en pavés, elle soulève même de nouveaux équipements de jeu pour les zones défavorisées.

Tout cela peut faire allusion à une partie de l’énigme à laquelle le Premier ministre est actuellement confronté. C’est-à-dire que si la montée de niveau était un slogan délibérément conçu pour signifier toutes choses pour tout le monde, cela semble vraiment avoir fonctionné. À moins que tout ne puisse désormais être livré à tout le monde, d’énormes pans d’électeurs pourraient bien se sentir quelque peu déçus.

« Nous avons besoin de beaucoup d’argent »

Pour sa part, Rob Waltham, semble comprendre le défi – mais estime que de bons progrès sont, en fait, déjà réalisés.

Lui aussi est le fils d’un métallurgiste. Il est également le chef conservateur du North Lincolnshire Council.

Parler à L’indépendant, il déroule une série de subventions gouvernementales qui, selon lui, ont déjà été obtenues pour la ville. Parmi eux, 10 millions de livres sterling pour aider à construire des logements étudiants de 40 chambres là où se trouvait autrefois l’ancien marché, 11 millions de livres sterling pour l’amélioration des jonctions sur la M181 et – ne l’oublions pas – 1 million de livres sterling pour Church Square. D’autres offres d’une valeur de 116 millions de livres sterling sont actuellement traitées par Whitehall. S’ils sont approuvés, ils verraient des améliorations à l’infrastructure Internet et un nouveau centre de santé parmi d’autres projets.

«Nous avons besoin de beaucoup d’argent», déclare Waltham, qui dirige le conseil depuis 2017. «Mais c’est ce que nous avons. Vous ne pouvez pas le contester. Le nivellement signifie simplement qu’il y a d’autres régions du pays qui ont des salaires plus élevés et de meilleures perspectives et opportunités. Mais, en ayant cet argent, cela nous permet de faire des choses que nous n’aurions jamais pu faire.

« Je vais vous donner un exemple. Nous cherchons maintenant à ouvrir un tout nouveau parc de fabrication de pointe pour apporter des compétences techniques et des emplois mieux rémunérés à notre région, mais si nous n’avions pas eu accès à ces subventions, cela ne se produirait jamais.

Pourtant, il se hérisse à la suggestion qu’il n’y a pas de plan coordonné ; que le fait d’avoir des villes différentes les unes contre les autres crée une concurrence entre exactement les zones qui ont le plus besoin d’aide.

« Le problème, c’est que personne n’investira un centime [in struggling towns] si tout ce que nous avons, ce sont des gens qui poussent un ton négatif », dit-il. « Vous n’achèteriez pas une maison ou une voiture ou même un petit pain dans une boulangerie si vous aviez entendu quelqu’un répéter à plusieurs reprises à quel point c’était grave… Alors ne continuons pas à parler du nord vers le bas. Nous voyons maintenant de réelles opportunités. Parlons-en et incitons les entreprises à investir ici aussi.