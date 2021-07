Red Verdon fait reculer les années pour la victoire du Marathon | Nouvelles de course

Red Verdon a enregistré un 10e succès en carrière en passant du dernier au premier au Coral Marathon à Sandown.

Deuxième du Grand Prix de Paris à son apogée, le garçon de huit ans d’Ed Dunlop n’est pas tout à fait la force de l’ancien – mais il a été un artiste constant dans des courses comme celle-ci au fil des ans.

Alors qu’il était sans victoire depuis un Groupe 2 de ParisLongchamp en juillet dernier, il a signalé un retour en forme lorsqu’il était deuxième à York la dernière fois.

Ancré à l’arrière du peloton de quatre coureurs par Ryan Moore, l’outsider 8-1 est arrivé en force avec deux retraits et a enregistré la victoire d’une longueur et demie.

« Je suis ravi. Il a probablement gagné une course de Stakes chaque année et avec le plus grand respect pour les autres, j’ai trouvé que son prix était assez insultant », a déclaré Dunlop.

« Le terrain est lent et il a prouvé qu’il pouvait gérer cette colline et des conditions comme celle-ci.

« Je pensais que nous étions en difficulté à un moment donné, mais ils sont allés assez fort et se sont arrêtés un peu devant.

« Nous étions dans le Northumberland Plate, mais nous avons choisi de ne pas y aller et de venir ici. Il y a l’option de la Silver Cup à York la semaine prochaine, mais il devra être dans une forme exceptionnelle pour revenir si vite.

« Ses trajets optimaux sont de deux milles et un mille six. Il est dans l’Ebor, alors nous allons y réfléchir. »