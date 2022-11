“Red Table Talk” présente la sœur d’Ashanti, Shia, discutant d’abus

Ashanti, sa mère Tina et sa sœur Shia sont les invitées d’honneur du prochain épisode de mercredi de Table ronde rouge. Le trio discute des conséquences personnelles de la violence domestique sur leur famille.

Dans un épisode intitulé “C’était la période la plus sombre de ma vie”, la star du R&B Ashanti, lauréate d’un Grammy, sa sœur cadette Kenashia “Shia” Douglas et leur mère Tina parlent des horribles violences domestiques que Shia a endurées pendant des années. Dans leur première interview ensemble, cette famille très unie partage ce qu’ils appellent “la période la plus sombre de leur vie”.

Regardez un clip exclusif ci-dessous où Shia et Ashanti décrivent comment l’agresseur présumé de Shia a continué à la traquer après un incident où elle dit qu’il s’est cassé les dents :







Aïe ! C’était absolument horrible.

Dans le Tabe rouge parler exclusif, Shia révèle courageusement ce qui a conduit à des photos effrayantes d’ecchymoses, d’yeux au beurre noir et de dents cassées. Ashanti parle de se sentir impuissant, de vouloir prendre les choses en main et des mesures importantes que sa famille a prises pour guérir. C’est un regard révélateur sur les incidents de violence domestique qui se produisent toutes les trois secondes en Amérique.

C’est graphique, mais Ashanti et Shia ont tous deux publié des messages documentant les abus pendant le Mois de la sensibilisation à la violence domestique en octobre.

Le nouvel épisode de Discussion de table rouge mettant en vedette la star du R&B Ashanti, sa sœur cadette Kenashia “Shia” Douglas et sa mère Tina seront diffusés le mercredi 23 novembre à 9 h PT / 12 h HE le Montre Facebook.