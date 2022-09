Nous sommes presque au milieu de la semaine et nous avons un extrait exclusif du prochain épisode de “Red Table Talk”.

Le prochain épisode de mercredi de “Red Table Talk” s’intitule “Parental Alienation: When Your Child is Turned Against You” et il s’agit de la façon dont les familles sont souvent déchirées lors de divorces et de ruptures. Dans le clip exclusif ci-dessous, Gam parle à Jada et Willow de la façon dont un parent qui décide de garder son enfant loin de l’autre parent peut souvent l’éloigner de toute une branche de la famille de l’enfant.

Avez-vous ou votre famille vécu cela? Malheureusement, il frappe beaucoup trop près de chez eux pour beaucoup de gens.

L’épisode présente également la légende de la musique Teddy Riley en tant qu’invité.

Vous avez peut-être vu la publication Instagram de Teddy Riley révélant qu’il n’a pas vu son fils depuis trois ans a été vu par des millions de personnes.

Maintenant, pour la première fois, il est à la Table pour partager l’épreuve déchirante que lui et plus de 22 millions d’autres familles vivent. Rencontrez également la fille qui a été mise au milieu de la guerre de ses parents et écoutez ses parents qui l’ont mise là. Pendant dix ans, elle n’a pas parlé à son père, puis a coupé les ponts avec sa mère pendant huit ans. Maintenant, ils se réunissent tous autour de la Table avec un message important.

Un nouvel épisode de “Red Table Talk” sur l’aliénation parentale avec la légende de la musique Teddy Riley diffusé le mercredi 14 septembre à 9h PT / 12h HE sur Facebook Watch