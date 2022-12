‘Red Table Talk’ explore les relations saines et les compromis

Le dernier épisode de Discussion de table rouge est tout au sujet de l’amour – mais pas du genre toxique.

Le prochain épisode de lundi Discussion de table rouge, intitulé “Comment trouver et maintenir une relation saine” présente un panel d’experts renommés qui ont aidé des millions de personnes à avoir des relations plus saines. Les invités de cette semaine s’alignent pour révéler des conseils très recherchés que vous devez entendre. L’entraîneur de rencontres Matthew Hussey, l’auteur Stephan Labossiere, l’animateur de podcast Lewis Howes et le conseiller en relations DeVon Franklin sont rejoints par une femme très spéciale avec des décennies de sagesse à partager : Sheree Zampino.

Nous avons un extrait exclusif en avant-première avec Deepti de la saison 2 de L’amour est aveugle. Dans le clip, Deepti fait référence à son célèbre choix à l’autel pour se choisir. Elle demande, comment savez-vous quand faire des compromis dans une relation et quand vous choisir vous-même ? Excellente question, n’est-ce pas ? Les panélistes répondent avec quelques grands mots de sagesse. Découvrez le clip ci-dessous:







Wow, maintenant c’était un mot. Si vous voulez changer votre vie amoureuse, ne manquez pas cette conversation engageante.

Un nouvel épisode de Discussion de table rouge sur les rencontres et les relations sera diffusé le lundi 5 décembre à 9h PT / 12h HE sur Facebook Watch.

Allez-vous regarder?