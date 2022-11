Red Stocking accepte les noms d’enfants dans le besoin pour recevoir des cadeaux de Noël – Shaw Local

Le programme annuel Red Stocking est en cours pour offrir des cadeaux de Noël aux enfants de 12 ans et moins dans le comté de La Salle.

Red Stocking, qui a été lancé pour la première fois en 1923, collecte des fonds pour acheter des cadeaux de Noël aux familles dans le besoin dans la région du Times. Les dons sont utilisés pour des jouets, des jeux, des livres et des produits alimentaires qui vont directement aux enfants qui sont enregistrés par les parents, les membres de la famille ou les amis. Les fonds ne sont pas utilisés pour les dépenses administratives ou de personnel. Tout le travail associé à la préparation et à la livraison des cadeaux est basé sur le bénévolat.

Les parents, parents et amis peuvent soumettre les noms des enfants dans le besoin jusqu’au samedi 3 décembre. Cette date limite est strictement appliquée. Pour inscrire les enfants à la livraison de cadeaux, remplissez le formulaire Red Stocking Fund avec l’adresse de la famille, le numéro de téléphone, les noms de chaque enfant âgé de 12 ans ou moins et le sexe.

Le formulaire est publié dans toutes les autres éditions du Times. Cette semaine, il se trouve à la page 11 de l’édition du mardi 15 novembre et à la page 5 de l’édition du jeudi 17 novembre.

Les formulaires peuvent être postés à Red Stocking, c/o The Times, 110 W. Jefferson St., Ottawa IL 61350 ou livrés au bureau pendant ses heures d’ouverture de 9 h à 14 h les lundi, mercredi et vendredi. Les noms ne seront pas acceptés par courriel ou par téléphone.

La distribution des cadeaux de cette année aura lieu le samedi 10 décembre. Les bénévoles apportent les cadeaux directement au domicile des familles inscrites. Un adulte doit être à la maison ce matin-là pour récupérer la livraison.

Les dons ne sont pas sollicités de porte à porte mais sont livrés ou postés au bureau du Times à Ottawa. Pour faire un don, découpez le coupon d’information sur les donateurs de Red Stocking publié régulièrement dans The Times et envoyez-le avec un chèque à Red Stocking, c/o The Times, 110 W. Jefferson St., Ottawa, IL 61350.

Les noms de tous les donateurs seront publiés dans le journal à une date ultérieure.

Red Stocking ne livre pas de cadeaux dans la région de La Salle-Pérou ou de Spring Valley pour le moment.