Le procureur général républicain Jonathan Skrmetti du Tennessee a déposé mardi une plainte contre le ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS) pour avoir accordé la subvention Titre X de l’État à Planned Parenthood, selon les documents judiciaires.

Le département a exigé que les États proposent des références en matière d’avortement dans les cliniques de grossesse qui reçoivent un financement fédéral en 2021, mais le Tennessee a informé le HHS que les cliniques ne fourniraient des références que pour des « avortements légaux » dans le cadre des lois sur l’avortement de l’État suite à la décision de la Cour suprême en 2021. Dobbs c.Jackson Women’s Health Organization en 2022, selon au procès. Le HHS avait initialement approuvé le financement de l’État, mais aurait changé d’avis en septembre. a donné L’octroi du Titre X du Tennessee à Planned Parenthood, déclenchant le procès. (EN RAPPORT: La Cour suprême de Géorgie confirme l’interdiction de l’avortement pendant six semaines)

“Nous poursuivons pour empêcher le gouvernement fédéral de faire de la politique avec la santé des femmes du Tennessee”, a déclaré Skrmetti dans un communiqué. déclaration sur X. “Notre procès est nécessaire pour garantir que le Tennessee puisse poursuivre ses 50 années d’expérience en matière de fourniture réussie de ces services de santé publique à ses populations les plus nécessiteuses.”

AG Skrmetti a déposé cette semaine une plainte contre le ministère américain de la Santé et des Services sociaux pour avoir mis fin au financement du titre X du Tennessee. Lire la suite ici : https://t.co/J43uQnmtqL pic.twitter.com/x0pDyToTGv – Procureur général du TN (@AGTennessee) 25 octobre 2023

La loi de l’État sur l’avortement est entrée en vigueur effet en 2022 et interdit la plupart des avortements avec un des exceptions pour protéger la vie et la santé de la mère ou si l’enfant ne survivrait probablement pas à toute la grossesse. L’État exige qu’aucune clinique n’adresse de patientes à l’extérieur de l’État ou vers des services d’avortement qui ne relèvent pas de la loi, mais le procès soutient que le HHS tente malgré cela de forcer les cliniques d’État à élargir leurs références en matière d’avortement.

À la suite de la décision du ministère, le Tennessee perdrait environ 30 millions de dollars de financement fédéral au cours des cinq prochaines années, bien que le HHS ait déclaré dans sa recommandation d’approbation initiale que l’État était « la seule agence » équipée pour administrer le Titre X « sans lacune dans les services. dans l’État », selon le procès. L’État a appris en septembre que le HHS avait décidé d’envoyer le financement à Planned Parenthood.

“Les actions du HHS montrent clairement qu’il n’a pas l’intention de prendre en compte de manière significative l’appel du Tennessee ou de préserver le partenariat de cinquante ans entre le HHS et le Tennessee”, indique le procès. “Au contraire, le HHS accorde apparemment plus d’importance à l’envoi d’un message pro-avortement qu’à la fourniture de services vitaux de planification familiale à des milliers de femmes et de familles vulnérables à travers le Tennessee.”

Le Tennessee demande au tribunal de déclarer la décision du HHS comme « illégale, arbitraire et capricieuse » et de rétablir le financement de l’État tout en lui permettant de continuer à « refuser d’offrir des conseils et des références (y compris à l’extérieur de l’État) pour des avortements qui autrement sont interdits ». illégal en vertu de la loi du Tennessee », selon le procès.

Le bureau de l’AG et le HHS n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de la Daily Caller News Foundation.

