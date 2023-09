Red Star rappelle à City à quel point il sera difficile de défendre le titre de l’UCL

MANCHESTER, Angleterre — Pep Guardiola a déclaré qu’il serait « plus facile » pour Manchester City de défendre sa couronne en Ligue des Champions plutôt que de la remporter pour la première fois alors que son équipe se préparait à lancer la défense de son titre contre l’Étoile Rouge de Belgrade, mais même après avoir débuté Après une victoire 3-1 à l’Etihad, il était clair que le chemin vers un deuxième titre consécutif serait semé d’embûches.

Si quelqu’un à City – y compris Guardiola – croyait vraiment que remporter la Ligue des champions la deuxième fois serait plus facile simplement parce que ses rubans bleus étaient sur le trophée, le choc de prendre du retard sur le but d’Osman Bukari à la 45e minute était un choc. réalité.

« C’était agréable de perdre 0-1 à la mi-temps », a déclaré Guardiola. « Parce que nous en avions peut-être besoin après avoir remporté le triplé. Nous devons être des champions qui font nos preuves et nous l’avons prouvé. »

Les statistiques pourraient suggérer le contraire, avec City réalisant 103 attaques contre 13 pour l’Étoile Rouge et créant 37 occasions de but contre trois pour les champions serbes, mais les chiffres ne disent qu’une partie de l’histoire.

Oui, c’était une soirée où l’incroyable profondeur et la qualité de City sont apparues alors que l’équipe de Guardiola est sortie vainqueur après deux buts de Julián Álvarez et une frappe tardive de Rodri qui ont annulé le premier match surprise de Bukari pour le Red Star, portant le score à 25 victoires et deux. nuls depuis que l’Etihad a connu pour la dernière fois une défaite à domicile en Ligue des champions en septembre 2018.

Mais cela n’a certainement pas été facile pour City et leur incapacité à convertir autant d’occasions qu’ils se sont créées pourrait revenir les hanter contre des adversaires plus forts.

Le Red Star a peut-être remporté autant de Coupes d’Europe que City, ayant remporté le trophée pour la seule et unique fois en 1991, mais l’équipe de Barak Bachar ne revivrera probablement pas les plus belles heures du club cette saison ou de si tôt.

Pourtant, malgré leur statut de ménés de la Ligue des Champions, l’approche pleine d’entrain et intrépide du Red Star lors de son match d’ouverture dans le Groupe G devrait servir de indicateur de ce qui attend City cette saison.

« Nous avons essayé d’être courageux, de nous battre », a déclaré l’entraîneur Bachar. « Mais la façon dont ils déplacent le ballon est incroyable. Nous pouvons cependant nous regarder dans le miroir et dire que nous avons eu le courage d’affronter cette grande équipe. »

La Ligue des champions pose des défis différents de ceux auxquels City est confronté en Premier League. En Europe, les adversaires joueront avec plus d’ambition et même si cela peut être une stratégie à haut risque contre une équipe aussi impitoyable que City, cela peut également causer des problèmes même aux meilleures équipes si elles ne sont pas pleinement concentrées sur la tâche qui les attend. .

L’Étoile Rouge a gagné en confiance et en conviction grâce à la série d’arrêts réalisés en première mi-temps par le gardien Omri Glazer – l’international israélien a effectué six arrêts cruciaux avant la mi-temps – et cela a permis à Bukari de donner l’avantage avec un but qui donné par VAR après avoir été initialement signalé hors-jeu par l’arbitre assistant.

Ayant été dans une position similaire contre West Ham United ce week-end avant de s’imposer 3-1, Guardiola a déclaré que son discours d’équipe à la mi-temps était une répétition de son discours au stade de Londres.

« Nous avons très bien joué lors des deux derniers matches, mais nous avons raté des occasions claires et avons eu un peu de mal », a-t-il déclaré. « Nous avons donc dit d’être forts dans votre tête et de continuer, et nous l’avons fait. »

Phil Foden tente un coup de pied aérien lors de la victoire 3-1 de Manchester City contre le Red Star mardi. Martin Rickett/PA Images via Getty Images

L’égalisation d’Alvarez moins de deux minutes après le début de la seconde période a banni la tension nerveuse de City et les a remis sur la bonne voie pour la victoire, mais il a fallu une erreur de Glazer, lorsqu’il a raté le coup franc d’Alvarez avec un coup de poing mal dirigé, pour donner l’avantage à City. 60 minutes.

À partir de ce moment-là, une victoire de City était toujours le résultat probable mais, malgré leur domination, il manque quelque chose à l’équipe qui a remporté le triplé la saison dernière.

Certains problèmes sont évidents. Ilkay Gündogan a quitté le club pour Barcelone, tandis que Kevin De Bruyne, Mateo Kovacic, John Stones et Jack Grealish sont tous absents en raison d’une blessure. Et nous sommes encore au début de la saison, à une époque où personne ne s’attend à ce qu’une équipe de haut niveau soit au sommet absolu.

Mais même si City a commencé la campagne en remportant tous les matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, il n’a pas encore rencontré de rival potentiel, son véritable statut est donc difficile à évaluer.

Mais Guardiola a raison. Gagner à nouveau la Ligue des champions sera plus facile pour City dans le sens où le poids de l’attente, voire du désespoir, a été levé par le succès remporté en juin dernier face à l’Internazionale à Istanbul.

Mais sur le terrain, la tâche sera plus difficile que jamais et ils peuvent remercier le Red Star pour ce rappel important.