Red Sox SS Trevor Story espère un retour en juillet après une blessure au coude en tant que DH

Le joueur de champ intérieur des Red Sox Trevor Story pense qu’il peut revenir dans l’alignement le mois prochain en tant que frappeur désigné de l’équipe.

Récupérant d’une opération en janvier sur son coude droit blessé, Story est à Boston pour travailler avec les Red Sox après avoir effectué une grande partie de son travail de réadaptation au complexe de l’équipe à Fort Myers, en Floride.

« Ouais, [July] est une possibilité réelle », a déclaré Story aux journalistes avant le match de lundi soir contre les Rockies du Colorado, son ancienne équipe. « Je pense que c’est aussi tôt que nous l’avons examiné. C’est évidemment excitant pour moi. Être capable d’avoir un impact sur l’équipe avec ma batte est quelque chose que je sens que je peux faire, donc nous prendrons cette décision bientôt. »

Il pense également qu’il pourrait être en mesure de jouer à l’arrêt-court d’ici août.

« Je pense que la progression est une sorte de chose émouvante basée sur ce que je ressens », a déclaré Story. « Je me sens bien de revenir jouer à l’arrêt-court en août. Je sais que c’est ce que je veux faire. C’est mon objectif. »

Après que le cogneur vedette Xander Bogaerts ait signé avec San Diego en décembre, les Red Sox ont eu du mal à trouver de la cohérence à l’arrêt-court avec Story mis à l’écart. Kiké Hernández a commis sa 14e erreur en tête de la MLB lundi, rebondissant devant la première base pour la première manche du Colorado.

Avant le match, le manager Alex Cora a déclaré que Story avait lancé à 120 pieds et prévoyait de s’entraîner au bâton avec l’équipe la majeure partie de la semaine. Ensuite, il est susceptible de retourner en Floride pour des séances d’entraînement.

Reportage de l’Associated Press.

Obtenez plus des Red Sox de Boston Suivez vos favoris pour obtenir des informations sur les jeux, les actualités et plus encore