BOSTON: Les Red Sox ont accepté mercredi des contrats d’un an qui évitaient l’arbitrage salarial avec les droitiers Matt Barnes, Ryan Brasier et Austin Brice et le receveur Kevin Plawecki.

Barnes recevra 4,5 millions de dollars, Brasier 1,25 million de dollars, Brice 870 000 dollars et Plawecki 1,6 million de dollars.

La veille, les Red Sox ont convenu d’un contrat d’un an de 8,3 millions de dollars avec le gaucher Eduardo Rodrguez.

Le joueur de troisième but Rafael Devers est le seul joueur restant des Bostons éligible à l’arbitrage.

Barnes a pris le relais à l’approche de Boston après la transaction de Brandon Workman en août. Un droitier de 30 ans qui pourrait devenir joueur autonome la saison prochaine, Barnes a une fiche de 1-3 avec une MPM de 4,30 et neuf arrêts en 13 occasions, 31 retraits au bâton et 14 marches en 23 manches.

Brasier avait une fiche de 1-0 avec une MPM de 3,96 en un départ et 24 apparitions en relève, et Brice 1-0 avec une MPM de 5,95 en un départ et 20 apparitions en relève.

Plawecki a frappé .341 avec un à domicile et 17 points produits en 82 au bâton en remplacement de Christian Vzquez.

