Red Sox, Nationals, A’s parmi les équipes MLB commémorant Juneteenth

Le créateur du drapeau du 19 juin, Ben Haith, se tenait sur le monticule de Fenway Park avant que les Red Sox de Boston n’accueillent les Yankees de New York dimanche, agitant les bras pour gonfler la foule.

Une collection de dirigeants de la communauté noire et d’employés des Red Sox se sont déployés derrière lui, tous portant des maillots commémoratifs spéciaux du 19 juin qui portaient la création de Haith dans le dos.

« J’ai l’impression de vivre un miracle », a déclaré Haith avant de lancer un premier lancer de cérémonie dans le cadre de la commémoration du baseball du Juneteenth, qui marque la date à laquelle la nouvelle de la fin de l’esclavage a atteint le Texas – deux ans après la proclamation d’émancipation. Le 19 juin est devenu un jour férié fédéral en 2021.

« Ce n’était pas toujours confortable pour moi de venir à Fenway Park, parce que parfois j’entendais des noms de personnes », a déclaré Haith, qui a conçu le drapeau rouge et bleu du 19 juin avec l’étoile blanche explosive qui a été hissée pour la première fois à Boston. quartier de Roxbury en 1979. « Mais les choses ont changé, et c’est comme un miracle. »

Dernière équipe des ligues majeures à intégrer leur alignement, les Red Sox faisaient partie des équipes marquant les vacances du 19 juin ce week-end.

L’annonceur de la WWE, Samantha Irvin, a interprété « Lift Every Voice and Sing », connu sous le nom de Black National Anthem, ainsi que la « Star-Spangled Banner ». Lundi, une exposition du Negro Leagues Baseball Museum, « Barrier Breakers: From Jackie to Pumpsie », ouvrira ses portes au Emerson College voisin.

« Lift Every Voice » a également été joué à Oakland avant le match de l’Athletic contre les Phillies et lors du match de vendredi entre l’Arizona et Cleveland. Les Diamondbacks ont marqué l’occasion en organisant un atelier mettant en vedette l’ancien voltigeur de l’Arizona Scott Hairston, le lanceur Steve Randolph et le joueur de champ intérieur Junior Spivey pour 34 joueurs de baseball du secondaire. Les Buffalo Soldiers, une unité de l’armée afro-américaine formée après la guerre civile à Fort Huachuca, en Arizona, ont présenté les couleurs.

Les Mariners ont célébré samedi la journée « Hommage aux ligues noires », portant des maillots des Steelheads de Seattle des années 1940. Les Nationals marqueront l’occasion lundi avec un départ spécial en matinée pour leur match d’ouverture contre Saint-Louis ; les fans qui achètent un forfait spécial ont reçu un t-shirt Nationals Juneteenth, et 5 $ de chacune de ces ventes seront reversés au Musée national de l’histoire et de la culture afro-américaines.

L’occasion a été particulièrement poignante pour Haith, qui a découvert Juneteenth en grandissant en Virginie. (Le mari de sa tante s’appelait June – « le nom m’est resté », a déclaré Haith.) Il a vécu pendant un certain temps dans le Connecticut et a suivi les Yankees, les Dodgers et les Giants, et après avoir déménagé à Boston, il n’a jamais ressenti l’attraction des Red Sox.

Haith avait entendu les histoires sur la façon dont les Red Sox avaient donné à Jackie Robinson un faux essai et avait également choisi de ne pas signer Willie Mays. Le club de balle n’a pas aligné de joueur noir avant Pumpsie Green en 1959 – plus d’une douzaine d’années après que Robinson a brisé la barrière des couleurs du baseball.

L’ancienne maire de Boston, Kim Janey, qui a été la première femme et la première personne de couleur à occuper ce poste, a déclaré que l’équipe avait parcouru un long chemin depuis lors.

« J’ai été tellement impressionnée par l’organisation des Red Sox et tout ce qu’ils essaient de faire pour vraiment s’assurer qu’il y a une guérison dans notre ville, pour s’assurer que nous corrigeons les torts du passé », a déclaré Janey, qui a également pris participer à la cérémonie d’avant-match. « C’est merveilleux à voir, et nous devons en faire plus. »

Reportage de l’Associated Press.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Ligue majeure de baseball Boston Red Sox Ressortissants de Washington