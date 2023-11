Red Raider développe un kayak pliable et reçoit un prix de Texas Tech pour son innovation

LUBBOCK, Texas (KCBD) – Le Red Raider Adam Mulsow dispose désormais de 20 000 $ de plus pour l’aider à développer sa start-up et à attirer davantage de personnes sur l’eau. L’ancien élève de Texas Tech a développé un kayak pliable et léger qui se replie jusqu’à la taille d’une tente.

La startup de Mulsow, « Pontos », a remporté l’un des prix Presidents’ Innovative Startup Awards, recevant 20 000 $ pour faire progresser l’entreprise.

Il y a sept ans, Mulsow marchait au bord d’un lac Lubbock lorsque l’idée d’un kayak plus pratique et portable lui est venue à l’esprit. Quelques années plus tard, c’est devenu son projet de passion.

« En quelque sorte, je les fais dans le garage à la maison. J’ai fait ça pendant, vous savez, quelques années et j’ai finalement eu quelque chose qui me semblait vraiment cool. J’aime sortir ça », a déclaré Mulsow. « Si je dois aller pagayer maintenant, je prendrai ceci à la place de mon kayak. Et donc, peut-être que d’autres personnes seraient intéressées par cela.

Lui et sa femme, Amanda, ont créé une LLC et ont commencé à en faire une entreprise. Le kayak pliable est composé d’un cadre en fibre de carbone et d’un tissu imperméable. Il pèse sept livres et a la taille d’une petite tente.

“Une façon de simplement sortir et de profiter, vous savez, même des petits lacs que nous avons ici à Lubbock, juste avec un peu moins de préparation que ce dont vous auriez besoin avec un kayak complet”, a-t-il déclaré.

Mulsow dit que même les débutants peuvent prendre le kayak Pontos de sa forme effondrée pour être prêt à affronter le lac en 10 minutes ou moins.

« Si nous pouvons le rendre plus accessible à un plus grand nombre de personnes, là où cela peut tenir sur une étagère dans un appartement, cela peut aller dans votre garage. Vous pouvez le garder dans le coffre de votre voiture, vous n’avez pas besoin d’équipement coûteux pour le transporter, vous savez ? Faites en sorte que beaucoup plus de gens puissent s’impliquer dans le kayak », a déclaré Mulsow.

Mulsow a présenté l’idée au centre d’innovation de Texas Tech au Research Park. Il a remporté le concours iLaunch, également connu sous le nom de « Shark Tank » de l’université.

Plus récemment, « Pontos » a remporté le prix Presidents’ Innovative Startup Award en octobre.

« Ces 20 000 dollars vont être vraiment importants dans une partie de notre production. Donc, en fait, prendre cela, le produire de manière à avoir un produit que nous pouvons stocker et vendre aux gens. Cela va nous faire faire un long chemin vers cet objectif », a déclaré Mulsow.

Son grand rêve est de prendre une part importante sur le marché du kayak.

«J’espère que non seulement cela prendra une grande partie du marché du kayak existant, mais que cela fera découvrir le kayak à beaucoup de nouvelles personnes. Alors, attirez plus de monde sur l’eau », a-t-il déclaré.

Actuellement, « Pontos » finalise la production. Mulsow s’attend à ce que les kayaks soient mis en vente au début de l’année prochaine, à environ 600 $.

Pour rester informé du lancement de « Pontos », suivez « Pontos Outdoor » sur Facebook et Instagram. Vous pouvez également en apprendre davantage sur www.pontosoutdoor.com.

