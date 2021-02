Red Magic Watch taquiné avant le lancement du 4 mars

nubia se prépare à lancer ses derniers smartphones de jeu dans le cadre de la gamme Red Magic 6 le 4 mars et sera rejointe par une smartwatch Red Magic. Nous avons déjà vu le portable dans une liste détaillée de la FCC et maintenant, le président de la nubie Ni Fei a partagé un rendu officiel de la montre Red Magic avec les spécifications de son écran.





Teaser officiel de la Red Magic Watch

L’écran AMOLED rond de 1,39 pouce est livré avec une résolution de 454×454 pixels, ce qui est assez standard dans le domaine des smartwatch. Le boîtier semble être en métal et comporte deux boutons latéraux dont l’un est orné d’un accent rouge. Le bracelet de la montre est en silicone et présente un motif strié.

En plus de la fuite officielle, nous sommes tombés sur une photo en direct de Red Magic Watch confirmant une fois de plus le design et le tachymètre sur le bord du cadran de la montre.





Tir pratique de la montre Red Magic

Sur la base de la liste FCC, la montre Red Magic devrait offrir une résistance à l’eau 5ATM, une connectivité Bluetooth 5.0 LE ainsi qu’un GPS embarqué et une batterie de 420 mAh. Nous attendons également un capteur de fréquence cardiaque et de nombreux modes de suivi d’activité.

