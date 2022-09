Red Magic lance le téléphone en édition limitée 7S Pro Supernova Lords Mobile

nubia s’est associé à IGG pour sortir une édition limitée Red Magic 7S Pro Supernova Lords Mobile. Comme son nom l’indique, cette édition s’inspire du très populaire Lords Mobile Jeu. Le jeu compte plus de 200 millions de joueurs, ce qui signifie que si vous obtenez la Supernova, vous serez un fan sur un million.

Comme nous l’avons dit, il s’agit d’une version limitée – seulement 200 unités ont été fabriquées et une fois qu’elles sont parties, elles sont parties, déclare l’équipe de Red Magic. Voyons de plus près ce que vous obtiendrez avec cette édition.











Red Magic 7S Pro Supernova Seigneurs Édition Mobile

Le Red Magic 7S Pro sera livré dans un étui Lords Mobile sur mesure, qui comprend les éléments réguliers (chargeur USB-PD 3.0 65 W, câble USB et étui de protection en silicone), plus une carte-cadeau Lords Mobile qui se convertira entre 50 $ et 500 $ valeur de goodies dans le jeu. En outre, vous pouvez marquer une autre carte-cadeau du magasin Red Magic XP, celle-ci d’une valeur de 50 $.

Les 50 premiers à commander recevront un avantage supplémentaire, l’étui de protection le plus avancé de Red Magic. Il n’a pas été stylé après le match, mais il est plus beau que celui en silicone et il est littéralement plus frais – la plaque en aluminium à l’arrière est conçue pour fonctionner avec le Red Magic Turbo Cooler.

Le Red Magic 7S Pro Supernova Lords Mobile Edition est disponible uniquement en configuration 18/512 Go. Si vous êtes rapide, vous pouvez en prendre un pour 950 €/900 $ de la boutique officielle Red Magic (c’est le même prix que le vanilla 18/512 Go 7S Pro).

Il est disponible en Europe, aux États-Unis, au Canada et est également livré à l’international dans plusieurs pays de la région Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Amérique latine (vous pouvez utiliser le sélecteur de région en bas à droite de la page).

