Red Magic Cyberbuds Dao TWS arrive sur le marché international avec un ANC avancé et une faible latence

La sous-marque de jeu de nubia appelée Red Magic est surtout connue pour ses smartphones, mais s’est récemment diversifiée dans les moniteurs de jeu et divers périphériques. Il a livré ses premiers écouteurs TWS en 2020 et maintenant il enchaîne avec un modèle plus haut de gamme baptisé Cyberbuds Dao TWS.

Ces écouteurs de jeu arrivent aujourd’hui sur les marchés internationaux avec la dernière technologie Bluetooth Qualcomm, une longue durée de vie de la batterie et des effets de lumière RVB.

Ces écouteurs sans fil sont équipés de la dernière puce Qualcomm S5 pour le son via Bluetooth, qui prend en charge la musique sans perte et haute résolution, l’audio Bluetooth LE (Low Energy), l’ANC adaptatif et une connectivité de premier ordre. Les Cyberbuds offrent également une faible latence de 28 ms en mode jeu, mais ce n’est que lorsqu’ils sont associés à certains téléphones, y compris la série Red Magic 8S Pro.

Les effets de lumière RVB peuvent être contrôlés avec une application appelée Goper, actuellement disponible sur Play Store. Vous pouvez gérer des fonctions telles que le format de codec et les modes d’égaliseur audio à partir de là. Le Dao TWS prend également en charge l’appariement de la fenêtre contextuelle Fast Pair d’Android.

Les têtes de jeu Red Magic sont dotées d’un diaphragme biologique composite de 11 mm et d’un ANC jusqu’à 48 dB. Il existe plusieurs modes, y compris les modes de réduction adaptative et manuelle. Les écouteurs peuvent également être connectés via un câble USB-A/USB-C pour minimiser la latence.

Les Cyberbuds Dao TWS présentent également un design intrigant avec un look semi-transparent et un cadre central en acier inoxydable, tandis que le motif est gravé au laser pour une « couche supplémentaire de sophistication », selon le communiqué de presse officiel. La conception du couvercle coulissant sur le côté est conçue pour un look encore plus accrocheur.













ZTE nubia Red Magic Cyberbuds Dao TWS

Chaque bourgeon a une batterie de 35 mAh et le boîtier a une capacité supplémentaire de 350 mAh. Selon les données officielles, les bourgeons peuvent prendre jusqu’à 7 heures sur une seule charge, et le temps de charge du boîtier est d’environ 50 minutes, avec 40 minutes de plus avec les bourgeons à l’intérieur.

Red Magic Cyberbuds Dao TWS sera mis en vente le 2 août en Europe, au Royaume-Uni et à Singapour pour 229 €/229 £/309 S$. Le Mexique les recevra en septembre pour 4 999 MXN.

