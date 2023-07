Red Magic 8S Pro se mondialise, voici les prix

ZTE a lancé le Red Magic 8S Pro en Chine il y a quelques semaines – c’était le premier téléphone à utiliser une version boostée du Snapdragon 8 Gen 2 en dehors de l’accord spécial entre Samsung et Qualcomm.

La société l’appelle simplement la «version leader du Snapdragon 8 Gen 2», nous préférons 8+ Gen 2. Son cœur principal (Cortex-X3) fonctionne à 3,36 GHz (au lieu des 3,2 GHz habituels) et le GPU Adreno 740 a été cadencé jusqu’à 719 MHz (au lieu de 680 MHz). Selon les tests de Red Magic, cela se traduit par des performances CPU 5% plus élevées et des performances GPU 5,7% plus élevées.











Red Magic 8S Pro se mondialise

Trois versions du 8S Pro seront vendues dans le monde : Midnight et Platinum (avec gravure 3D à l’échelle nanométrique) plus l’Aurora (dos transparent). Tous les trois ont un éclairage RVB sur leurs ventilateurs de refroidissement.

Non seulement l’esthétique pure, les trois versions déterminent également la RAM et le stockage maximum : 12/256 Go pour Midnight, 16/512 Go pour Platinum et 16/512 Go pour Aurora. Il y a cependant un Aurora 12/256 Go, si vous préférez son look au Midnight. Notez que le modèle 8S Pro+ ne vient pas, il n’y a donc pas d’option de 24 Go de RAM (vous pouvez cependant ajouter 8 Go de RAM virtuelle pour un total de 16 + 8 = 24 Go).

Un autre détail important est que la version globale du Red Magic 8S Pro ramène la vitesse de charge à 65 W, contre 80 W sur le modèle chinois. La capacité de la batterie reste la même à 6 000 mAh. Cela signifie qu’une charge complète prend 40 minutes contre 35 minutes pour le modèle chinois.











Red Magic 8S Pro est disponible en trois versions : Midnight (12/256 Go) • Platinum (16/512 Go) • Aurora (16/512 Go)

Le Red Magic 8S Pro sera disponible dans le monde entier via redmagic.gg, des offres de réservation anticipée seront proposées entre le 27 juillet et le 2 août et les ventes ouvertes commenceront le 3 août. Vers la fin du mois d’août, le téléphone commencera à se vendre via Amazon. Voici les prix :

États-Unis et monde L’Europe  ROYAUME-UNI Singapour Mexique

Minuit 650 $ 650 € 580 £ 910 S$ 14 100 MX$

Platine 780 $ 780 € 690 £ 1 090 S$ 17 200 MX$

Aurore 780 $ 800 € 710 £ 1 120 S$ 17 700 MX$





Nous travaillons sur un examen détaillé du 8S Pro, en attendant, voici notre première rencontre avec le téléphone.