Red Magic 8 Pro est certifié avec un support de charge filaire de 165 W

Le nubia Red Magic 8 Pro arrive dans les prochaines semaines (ou mois, au maximum). Cela est mis en évidence par une nouvelle certification 3C que l’appareil vient de recevoir. Bien qu’il ne révèle pas grand-chose sur le téléphone, la société a déjà officiellement annoncé que son prochain combiné de jeu utiliserait le chipset haut de gamme Snapdragon 8 Gen 2 récemment dévoilé par Qualcomm.

De plus, la certification révèle que le prochain téléphone de jeu Red Magic prendra en charge la charge filaire de 165 W. C’est en hausse par rapport aux 135 W déjà fous du Red Magic 7 Pro et du Red Magic 7S Pro. Ces deux-là ont fait passer leurs cellules de 5 000 mAh de zéro à 100 % en 15 minutes, de sorte que l’augmentation de la capacité de charge pourrait la réduire encore plus, si la taille de la cellule reste la même.

Bien sûr, nous devons noter que ces vitesses ne s’appliquent malheureusement qu’aux modèles chinois Red Magic – les modèles mondiaux ont tous deux été plafonnés à 65 W cette année. On ne sait pas si la situation restera la même en 2023, lorsque le 8 Pro sera probablement lancé.

Outre la puissance de charge, nous savons également que le Red Magic 8 Pro aura Bluetooth 5.2 à bord et une connectivité 5G, grâce à deux certifications précédentes. Mais c’est à peu près tout jusqu’à présent. Peut-être est-il temps que les fuites commencent sérieusement ?

