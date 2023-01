Red Magic 8 Pro devient mondial avec des changements mineurs, sera disponible à partir du 2 février

Le téléphone Red Magic de dernière génération lancé en Chine juste avant la fin de 2022, maintenant quelques semaines plus tard, la série 8 est prête à s’internationaliser. La société a légèrement modifié la marque afin qu’il n’y ait pas de modèle Pro +, à la place il y a le Void.









Red Magic 8 Pro s’internationalise : version mate • version vide

La base Red Magic 8 Pro est appelée “Matte” en raison de son panneau arrière texturé et opaque. Celui-ci est équipé de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage, tout comme le téléphone Pro lancé en Chine.

L’autre option s’appelle “Void” et est similaire au Pro + avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. The Void n’est pas seulement un nouveau nom pour le Pro +, cependant, il existe quelques différences pour la version internationale.

Le changement majeur est que les deux modèles ont une batterie de 6 000 mAh et se chargent tous les deux à 65 W. A titre de comparaison, le Red Magic 8 Pro vendu en Chine a la même capacité de batterie mais est équipé d’une charge de 80W – cela signifie un temps de charge 0-100% de 35 minutes pour le modèle chinois et 43 minutes pour l’international. Le Pro + sur le marché chinois dispose d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge plus rapide de 165 W, mais cela n’arrive pas sur le marché mondial.













Red Magic 8 Pro se mondialise

Le Red Magic 8 Pro sera disponible à partir du 2 février, dans trois semaines. Vous pourrez retirer une unité du Site Web de la magie rouge. Voici les tarifs des versions Matte et Void :

Red Magic 8 Pro (mondial)

Mat

(12/256 Go) Vide

(16/512 Go)

USD 650,00 $ 800 $

EUR 650 € 750 €

GBP 580 £ 710 £

CAD 907 $ 1 120 $





Le Red Magic 8 Pro arrive dans les pays et régions suivants :

Amérique du Nord : Canada et États-Unis

: Canada et États-Unis L’Europe  : Autriche, Belgique, Bulgarie, Lituanie, Croatie, Luxembourg, République de Chypre, République tchèque, Royaume-Uni, Pays-Bas, Danemark, Pologne, Estonie, Portugal, Finlande, Roumanie, France, Slovaquie, Allemagne, Slovénie, Grèce, Espagne , Suède, Irlande, Hongrie, Italie, Lettonie, Malte

: Autriche, Belgique, Bulgarie, Lituanie, Croatie, Luxembourg, République de Chypre, République tchèque, Royaume-Uni, Pays-Bas, Danemark, Pologne, Estonie, Portugal, Finlande, Roumanie, France, Slovaquie, Allemagne, Slovénie, Grèce, Espagne , Suède, Irlande, Hongrie, Italie, Lettonie, Malte Asie-Pacifique : Hong Kong (RAS chinoise), Indonésie, Macao (RAS chinoise), Philippines, Singapour, Malaisie

: Hong Kong (RAS chinoise), Indonésie, Macao (RAS chinoise), Philippines, Singapour, Malaisie Moyen-Orient : Israël, Koweit, Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Egypte

: Israël, Koweit, Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Egypte l’Amérique latine: Mexique, Pérou et Chili

Voici un bref résumé du Red Magic 8 Pro. Il dispose d’un écran de 6,8 pouces 1 116 x 2 480 pixels, d’un panneau AMOLED avec un rafraîchissement de 120 Hz et d’un taux d’échantillonnage tactile de 960 Hz. La caméra frontale de 16 mégapixels est cachée sous l’écran (technologie UDC de 2e génération). En plus de l’écran tactile, il existe deux déclencheurs d’épaule tactiles qui fonctionnent à un taux d’échantillonnage de 520 Hz.

Le téléphone est alimenté par le Snapdragon 8 Gen 2, bien sûr, associé à la RAM LPDDR5X et au stockage UFS 4.0. Le chipset est refroidi par le système ICE 11 qui combine de nouveaux matériaux pour un transfert de chaleur accru et un ventilateur amélioré de 20 000 tr/min qui a été repensé pour augmenter le flux d’air et réduire le bruit. Le Cube Performance Optimizer garantit des fréquences d’images stables pendant le jeu et une faible consommation d’énergie dans le cas contraire.

Le téléphone contient des haut-parleurs stéréo et deux moteurs linéaires à axe X, ainsi qu’une prise casque de 3,5 mm. Le système sans fil est prêt pour le Wi-Fi 7 (4×4 MIMO) et il y a 9 antennes pour la connectivité 5G. La caméra principale à l’arrière a été mise à niveau avec un capteur Samsung GN5 de 50MP, à côté se trouve un ultra large de 8MP.

Enfin, un mot sur la façon de distinguer les deux modèles – le Void a un dos transparent comme le Pro+. Ce look a été inspiré par les couleurs des galaxies dans le vide de l’espace, couleurs qui seront rendues par le ventilateur de refroidissement actif avec éclairage RVB. La version Matte a également des LED RVB, mais elles sont plutôt sur une bande (puisque vous ne pouvez pas voir le ventilateur).

PS. Avez-vous remarqué le nouveau logo Red Magic ? La société a changé la police pour “exprimer l’objectif ultime de nubia de devenir bien plus qu’un smartphone de jeu, mais plutôt le bon équipement pour chaque âge et style de vie”.



Nouveau logo Red Magic ci-dessus, ancien ci-dessous