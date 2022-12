Red Magic 8 Pro a confirmé avoir une batterie de 6 000 mAh et une charge de 165 W

Le Red Magic 8 Pro arrive le 26 décembre, après avoir raté sa date de lancement initiale du 16 décembre pour des raisons inconnues. Nubia a maintenant confirmé quelques détails sur le prochain téléphone et plus précisément sur sa batterie.

Quelques teasers publiés sur Weibo révèlent que le prochain smartphone orienté gaming aura une batterie de 6 000 mAh. Et il prendra en charge la charge jusqu’à 165 W, ce qui signifie qu’une charge complète prendra moins d’un quart d’heure.









Teasers batterie ZTE nubia Red Magic 8 Pro

Le nubia Red Magic 8 Pro aura une batterie 8C (il y a huit cellules séparées pour la sécurité et l’efficacité) et sera chargé avec trois sorties différentes simultanément pour protéger l’appareil. Selon la marque appartenant à ZTE, le téléphone se chargera de 0 à 100 % en seulement 14 minutes avec le chargeur propriétaire de 165 W et le câble USB-C vers USB-C.

Les teasers mentionnent également une autonomie de 47 heures, mais cela ne dit pas grand-chose sans un modèle d’utilisation spécifique.

Le produit phare actuel de Red Magic, le 7S Pro, fonctionnait déjà très bien, affichant une cote d’endurance de 110 heures lors de notre propre test. Il y a de fortes chances que le Red Magic 8 Pro le surpasse.

Source (en chinois) | Via