Red Magic 7S et 7S Pro dévoilés avec les chipsets Snapdragon 8+ Gen 1

La série Red Magic 7 a été dévoilée en février avec la puissance Snapdragon 8 Gen 1. Aujourd'hui, la marque de jeux a annoncé un rafraîchissement "S", qui (comme on pouvait s'y attendre) fait le saut vers la puce phare remaniée de Qualcomm.









Caractéristiques principales : Red Magic 7S • Red Magic 7S Pro

Les Red Magic 7S et 7S Pro sont tous deux alimentés par le Snapdragon 8+ Gen 1. Les deux modèles ont un ventilateur de refroidissement intégré, qui non seulement maintient le chipset à des températures optimales, mais aide également à refroidir le système de charge et la batterie.

Le 7S propose plusieurs configurations de mémoire : 8 Go, 12 Go ou 16 Go de RAM LPDDR5 et 128 Go, 256 Go ou 512 Go de stockage UFS 3.1. Le modèle Pro monte d’un cran : 12 Go, 16 Go, 18 Go de RAM et 256 Go, 512 Go ou 1 To de stockage.

Le téléphone vanille est livré avec une batterie de 4 500 mAh et une charge rapide de 120 W. Eh bien, en fait, il est livré avec un chargeur GaN de 165 W que vous pouvez également utiliser pour d’autres appareils électroniques (par exemple un ordinateur portable), mais le téléphone atteint un maximum de 120 W. Le modèle Pro monte jusqu’à une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 135 W (0-50 % en 5 minutes, 0-100 % en 15 minutes). Encore une fois, les deux téléphones utilisent le ventilateur pour contrôler les températures pendant la charge.

En parlant de refroidissement, le 7S a un système à 9 couches, le 7S Pro passe à un système à 10 couches. Cela comprend un ventilateur retravaillé avec une conception en «aileron de requin» qui augmente la pression d'air et réduit légèrement le bruit. Bien sûr, le 8+ Gen 1 a une tendance naturelle à fonctionner plus froid que la puce d'origine, mais il bénéficiera toujours d'un refroidissement actif.









Système de refroidissement à 9 couches sur le Red Magic 7S • Système de refroidissement à 10 couches sur le Red Magic 7S Pro

Les deux téléphones S utilisent les mêmes écrans que leurs prédécesseurs. Cela signifie un panneau AMOLED 10 bits de 6,8 pouces avec une résolution de 1 080 x 2 400 px avec gradation CC sur les deux. Cependant, l’écran 7S fonctionne à 165 Hz (échantillonnage tactile à 720 Hz), tandis que l’écran Pro fonctionne à “seulement” 120 Hz (échantillonnage tactile à 960 Hz).

Ce qui donne? Le Red Magic 7S Pro dispose d’une caméra sous écran, ce qui laisse son avant sans tache. Notez que la résolution a été réduite de moitié à 8MP par rapport au 7 Pro d’origine. Le téléphone vanille évite également les encoches et les trous de perforation puisque Red Magic a réussi à entasser la caméra selfie dans la fine lunette supérieure. Les caméras arrière (malgré la disposition différente) sont les mêmes – 64MP principal, 8MP ultra large et macro 2MP.



Red Magic 7S Pro : écran FHD+ AMOLED de 6,8 pouces avec taux de rafraîchissement de 120 Hz et caméra sous l’écran

La série Red Magic 7S possède un certain nombre de fonctionnalités auxquelles les joueurs s’attendent. Cela comprend une prise jack 3,5 mm pour les connexions d’un casque câblé, deux déclencheurs d’épaule (taux d’échantillonnage tactile de 520 Hz) et, bien sûr, un éclairage RVB. Sur le téléphone vanille, cela vient avec la version transparente (le ventilateur a des lumières RVB), le Pro a des éléments éclairés RVB à l’arrière.

Les deux téléphones peuvent être précommandés en Chine à partir d’aujourd’hui, les ventes débuteront le 15 (vendredi, notez que le paiement des unités précommandées est dû jeudi). Ils arrivent avec Redmagic 5.5 prêt à l’emploi (toujours basé sur Android 12).

Le Red Magic 7S commence à 4 000 CNY pour le modèle 8/128 Go (qui se convertit en 600 $/590 €/47 500 ₹), celui de 12/256 Go est à 4 800 CNY. Ajoutez 100 CNY en plus si vous voulez l'édition transparente Deuterium. Le modèle 16/512 Go est disponible uniquement en version Deutérium pour 5 500 CNY.









Coloris Red Magic 7S : Dark Knight • Édition transparente Deuterium

Le Red Magic 7S Pro commence à 5 200 CNY pour le modèle 12/256 Go (775 $/765 €/61 500 ₹). Deux versions transparentes Deutérium sont disponibles (Noir et Blanc), soit 100 CNY de plus. Encore une fois, la configuration de mémoire 16/512 Go est disponible uniquement avec la conception Deuterium. La version 18 Go/1 To arrive plus tard.











Coloris Red Magic 7S Pro : Dark Knight • Édition transparente Deuterium (Shadow et Silver)

Red Magic a taquiné que le 7S Pro “arrive bientôt” sur le marché international (le modèle vanille ne l’est apparemment pas). Pour la série 7 qui s’est déroulée en avril, quelques mois après le lancement en Chine. Soit dit en passant, les prix de lancement sont effectivement les mêmes que ceux de la série originale, ce qui explique l’absence d’une version 12/128 Go du 7S Pro. Le 7 Pro coûte 800 $ / 680 £ / 800 € pour une unité de 16/256 Go, il est devenu mondial.

Oh, et ne manquez pas les modules complémentaires sur le thème des Transformers qui sont également disponibles :









Red Magic 7S et 7S Pro sont lancés en Chine cette semaine, 7S Pro sera bientôt disponible dans le monde entier

Source 1 | Source 2 (en chinois)