Red Magic 6R repéré dans la liste 3C avec chargeur rapide 55W

Un appareil Nubia à venir, supposé être le Red Magic 6R, est apparu dans une liste de l’agence chinoise 3C. L’appareil a été repéré avec le numéro de modèle NX666J, qui correspond aux détails d’une liste TENAA antérieure. La nouvelle certification montre que le téléphone apportera un chargeur 55W dans la boîte, ce qui est légèrement plus lent que le 66W sur le Red Magic 6 et 120W sur le Red Magic 6 Pro.

Liste Red Magic 6R sur la base de données 3C

La liste précédente a également révélé que l’appareil embarquerait un écran OLED de 6,67 pouces avec une résolution FHD + et un chipset Snapdragon 888 avec 6/8/12 Go de RAM et 128/256/512 Go de stockage. Nous savons également que la caméra principale arrivera à 64MP et que la capacité de la batterie est fixée à 4100mAh.









Images Red Magic 6R de la certification TENAA

