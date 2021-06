Red Magic 6R en vente dans le monde à partir du 24 juin

Après son lancement en Chine à la fin du mois dernier, le Red Magic 6R de nubia sera disponible dans le monde entier à partir du 24 juin. Le prix commence à 499 $/499 € / 429 £ pour la version 8/128 Go tandis que le modèle 12/256 Go se vendra 599 $/599 €/ 519 £.

Le Red Magic 6R sera disponible dans les pays suivants :

L’Europe  : Autriche, Belgique, Bulgarie, Lituanie, Croatie, Luxembourg, République de Chypre, République tchèque, Pays-Bas, Danemark, Pologne, Estonie, Portugal, Finlande, Roumanie, France, Slovaquie, Allemagne, Slovénie, Grèce, Espagne, Suède, Irlande , la Hongrie, l’Italie, la Lettonie, Malte et le Royaume-Uni.

Le Red Magic 6R apporte un chipset Snapdragon 888, un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une configuration quad came avec un tireur principal de 64 MP. La batterie est de 4 200 mAh et charge 30 W. Le côté logiciel est couvert par Android 11 avec Redmagic 4.0 en plus.

