Les deux téléphones ont des composants internes similaires, sauf que le modèle vanilla a une batterie plus grande de 5050 mAh avec une charge plus lente (si vous pouvez appeler 66 W lentement), tandis que le modèle Pro a une batterie plus petite de 4500 mAh avec une charge plus rapide de 120 W. Vous pouvez également consulter ce test de charge de 120 W en vidéo.

Le Red Magic 6 Pro (avec son frère vanille) est devenu le premier téléphone à être lancé avec un écran 165 Hz. Il est alimenté par un chipset Snapdragon 888 qui peut être configuré avec jusqu’à 18 Go de RAM et 512 Go de stockage. Ceux-ci sont soudés à la carte mère, bien sûr, mais il y a beaucoup d’autres composants à attacher avant d’obtenir un téléphone complet et fonctionnel.

